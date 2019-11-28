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29 ноября • обновлено в 12:31
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"Плохо пахнет": в Запорожье из автобуса c позором выгнали старушку

19.2т
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В Запорожье водитель городского автобуса выгнал пожилую женщину из автобуса, обосновав это неопрятным видом.

Об инциденте стало известно из Telegram-канала "Это Запорожье". Произошла неприятность улице Новгородской в Хортицком районе города.

Выгоняя женщину из салона, водитель прищемил ей руку дверью.

"Плохо пахнет": в Запорожье из автобуса c позором выгнали старушку

"В 14:20 водитель муниципального автобуса с бортовым номером 8780, отказался везти пожилую женщину и прищемил ей руку дверью. Свой поступок он мотивировал тем, что от нее якобы плохо пахнет. Хотя, по словам очевидцев, женщина выглядела опрятно", – сообщили в запорожском паблике.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе женщина вылетела из маршрутки на ходу. Она потеряла память.

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Автор
Екатерина Луговская
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