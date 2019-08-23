"Плохая примета": под Киевом маршрутчик оскандалился из-за УБД

В Белой Церкви (Киевская область) водитель маршрутки отказался первым запускать в пустое транспортное средство участника боевых действий, отметив, что это якобы является плохой приметой.

О неадекватном поведении шофера рассказал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан.

Участник боевых действий 49000.com.ua

"Приметы Белой Церкви. Новая фишка у маршрутчиков, по УБД везет, но попросил подождать, пока кто-то первый зайдет в салон. После вопросов и удивления почему, был немного озадачен. Говорит, что плохая примета, если льготник первый зайдет, день будет неприбыльный. Какие же вы, олени, приметные все-таки", – возмутился защитник Украины.

В комментариях под постом украинцы возмутились ситуацией и признались, что сами неоднократно оказывались в таком же положении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве водитель маршрутки отказался перевозить ветерана АТО, не пояснив даже причину. Об этом рассказал бывший военный Сергей Викарчук, отметив, что инцидент произошел на маршруте №742.

В Днепропетровской области водитель маршрутки оскорбил мать украинского воина, который погиб в АТО под Иловайском.

В Черновцах водитель маршрутки жестоко избил ветерана АТО за то, что он ехал без билета, не предъявив удостоверение участника боевых действий.

В Днепре водитель маршрутки отказался везти бойца АТО по льготному удостоверению.

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