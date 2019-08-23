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"Плохая примета": под Киевом маршрутчик оскандалился из-за УБД

1.1т Читать материал на украинском

В Белой Церкви (Киевская область) водитель маршрутки отказался первым запускать в пустое транспортное средство участника боевых действий, отметив, что это якобы является плохой приметой.

О неадекватном поведении шофера рассказал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан.

Участник боевых действий

Участник боевых действий

49000.com.ua

"Приметы Белой Церкви. Новая фишка у маршрутчиков, по УБД везет, но попросил подождать, пока кто-то первый зайдет в салон. После вопросов и удивления почему, был немного озадачен. Говорит, что плохая примета, если льготник первый зайдет, день будет неприбыльный. Какие же вы, олени, приметные все-таки", – возмутился защитник Украины.

В комментариях под постом украинцы возмутились ситуацией и признались, что сами неоднократно оказывались в таком же положении.

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"Плохая примета": под Киевом маршрутчик оскандалился из-за УБД

"Плохая примета": под Киевом маршрутчик оскандалился из-за УБД

"Плохая примета": под Киевом маршрутчик оскандалился из-за УБД

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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