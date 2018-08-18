Плодить безграмотность: украинцы высказались о новом правописании

После того, как Национальная комиссия по вопросам правописания предложила проект новой редакции Украинского правописания, в обществе разгорелась острая дискуссия по поводу того, имеют ли смысл такие изменения и нуждается ли в них наш государственный язык.

Традиционно мнения разделились — кто-то считает, что язык нужно оживлять, согласно с веяниями времени, а кто-то яро выступает против каких-либо новых правил.

Редакция OBOZREVATEL решил поинтересоваться у своих читателей, какой точки зрения придерживаются они и являются ли сторонниками языковой революции.

Новости Украинское правописание могут вернуть на 100 лет назад

Согласно итогам проведенного опроса, 49% респондентов оценили ситуацию как "чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало" и подчеркнули, что в стране есть сейчас куда более серьезные проблемы. Еще 28% опрошенных также выступили против инициативы, поскольку считают, что это лишь ухудшит ситуацию с грамотностью в стране.

Что касается сторонников новшеств, то 13% из них убеждены, что правописание следует обновить из-за наличия в нем многих устаревших языковых норм, а еще 8% — в том, что он должен перейти на принцип "как слышим, так и пишем".

Напомним, OBOZREVATEL публиковал полный текст новой редакции Украинского правописания. В Минобразования напомнили, что до этого последние изменения в него вносились в 2012 году.