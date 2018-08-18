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Плодить безграмотность: украинцы высказались о новом правописании

5.3тЧитать новость на украинском

После того, как Национальная комиссия по вопросам правописания предложила проект новой редакции Украинского правописания, в обществе разгорелась острая дискуссия по поводу того, имеют ли смысл такие изменения и нуждается ли в них наш государственный язык.

Традиционно мнения разделились — кто-то считает, что язык нужно оживлять, согласно с веяниями времени, а кто-то яро выступает против каких-либо новых правил.

Редакция OBOZREVATEL решил поинтересоваться у своих читателей, какой точки зрения придерживаются они и являются ли сторонниками языковой революции.

Новости
Украинское правописание могут вернуть на 100 лет назад

Согласно итогам проведенного опроса, 49% респондентов оценили ситуацию как "чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало" и подчеркнули, что в стране есть сейчас куда более серьезные проблемы. Еще 28% опрошенных также выступили против инициативы, поскольку считают, что это лишь ухудшит ситуацию с грамотностью в стране.

Что касается сторонников новшеств, то 13% из них убеждены, что правописание следует обновить из-за наличия в нем многих устаревших языковых норм, а еще 8% — в том, что он должен перейти на принцип "как слышим, так и пишем".

Украинское правописание

Напомним, OBOZREVATEL публиковал полный текст новой редакции Украинского правописания. В Минобразования напомнили, что до этого последние изменения в него вносились в 2012 году.

Читайте все новости по теме "Опросы Обозревателя" на OBOZREVATEL.

Тема
Опросы Обозревателя
Место
Украина
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
тут и до того выпускники с оценкой почти отлично ,итоговой ,с половины не мурыжат даже на двоечника советского периода ,это по грамотности и кривописцанию ,за географию и историю ,то вобще тихий ужас,единственное ,что лучше в сравнении с советским периодом.это иностанный язык (аглицкий конечно),ну и типа информатика,как тогда называлась,хотя общаясь с гораздо моложе колегами,соображения у многих тоже нет,на уровне установки прилодения из плеймаркета ,не болееи,о том ,что были другие мобильные версии ,типа вм и прочее ,большинство понятия не имеет.грустновато блядь и печально таки..
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
украинская "мова" вовсе не является языком, а всего лишь диалектом. ну в самом деле, "мове" понадобилось заново придумывать правописание! да и бедновата "мова", всего то около 50-60 тысяч слов.
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Коротовский Сергей
Коротовский Сергей
Бля! Да вы хоть одно правило обязали бы на всех хуторах выполнять. Что ни хутор- своя мува.
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