"Плевать на Украину": Портников раскрыл очередную провокацию Шустера

Известного тележурналиста Савика Шустера уличили в провокации, которая описана в его новой книге - "Свобода слова против страха и унижения. Социальный эксперимент в прямом эфире и первая карта эмоций Украины".

Как написал на своей странице в Facebook журналист Виталий Портников, Шустер предлагает восстановить в Украине смертную казнь.

"Ту смертную казнь, которая - нравится это кому-то в Украине или нет - и отличает европейские страны от неевропейских. Все под благородным лозунгом борьбы с коррупцией - чтобы понравиться, чтобы услышать аплодисменты здесь и увидеть положительную улыбку там. Не надо думать, что Шустер о последствиях восстановления смертной казни не знает. Знает. Просто пытается затянуть украинский в очередную провокацию", - сказано в сообщении.

По его словам, сейчас он активно будет использовать свою книгу для дестабилизации ситуации внутри страны.

"Но вопрос даже не в том, что Шустеру плевать на мою страну - ему и должно быть безразлично к этой дойной корове своих телевизионных манипуляций. Проблема в том, что ему плевать на людей. Он прекрасно осознает их наивность, невежество, детскость, неспособность проследить последствия своих действий и желаний - и радостно все это использует", - резюмировал Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились детали скандального романа Шустера.