Плененному "ДНР" украинскому журналисту шьют убийство Гиви и Моторолы

Террористы "ДНР" обвинили взятого в плен журналиста Станислава Асеева (Васина) в работе на украинскую разведку и заподозрили его даже в возможной причастности к ликвидации боевиков Арсена Павлова (Моторола) и Михаила Толстых (Гиви).

Кроме того, оккупанты приписали журналисту фейковые признания об использовании силами ООС запрещенного оружия, публикуя для этого фрагменты из поддельного личного дневника, написал экс-народный депутат Егор Фирсов на своей странице в Facebook.

"Недавно в интернет-изданиях боевиков стали появляться публикации, которые приписывают Асееву. Террористы якобы нашли дневник Стаса и публикуют из него отдельные главы. В этих текстах Стаса пытаются выставить разведчиком, который выполнял различные задания по приказу украинских силовиков. Стас якобы от себя описывает события, где он представляется как минимум Джеймсом Бондом, который чуть ли не сам взорвал Моторолу и Гиви. Не обошлось и без пропагандистских заготовок, в одном из эпизодов Стас "описывает" взрывы фосфорных бомб, выпущенных ВСУ. И таких откровенных манипуляций масса", — рассказывает Фирсов.

Кроме того, он добавил, что террористы хотят строить обвинения и дальнейший судебный процесс над Асеевым на убеждении в том, что он является шпионом, а не журналистом.

Фирсов также рассказал, что преступники "ДНР" шантажируют пленника его матерью, угрожая посадить ее как его сообщницу. Таким образом, они пытаются выбить из него признание на камеру, в котором парень подтвердит подлинность записей в фальшивом дневнике.

"Такой вариант возможен, зная Стаса, я уверен, он может пойти на все, чтобы уберечь маму… Но я бы хотел предостеречь и поубавить пыл сотрудников МГБ и их кремлевских кураторов. Оригинальный и подлинный дневник Асеева находится у меня. Для того, чтобы развеять все сомнения, прилагаю фотографию", — написал бывший парламентарий.

Настоящий дневник Асеева Facebook Егора Фирсова

Настоящий дневник Асеева Facebook Егора Фирсова

Настоящий дневник Асеева Facebook Егора Фирсова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что уже год удерживаемый в неволе Асеев объявил голодовку. По данным Фирсова, террористы начали кормить его насильно.