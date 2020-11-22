Плазма крови может спасать тяжелых пациентов с COVID-19, – семейная врач

Реконвалесцентная плазма крови людей, переболевших коронавирусом, могла бы помочь в лечении тяжелых пациентов с COVID-19.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала семейная врач Виталина Олещенко. "Это очень крутая задумка, и будет очень хорошо, если она все же будет иметь жизнь, потому что противовирусные препараты не работают. Но я могу себе представить, какая это будет бумажная волокита, насколько тяжело будет это все официально сделать", – отметила она.

По словам врача, в крови людей, переболевших коронавирусом, до 3 месяцев сохраняются иммуноглобулины G. "Такую плазму можно вводить тяжелобольным пациентам и помогать чьим-то иммунитетом бороться с коронавирусом в другом теле", – пояснила она.

Вместе с тем, по прогнозам медика, из-за бюрократических проволочек широкое использование плазмы крови в лечении коронавируса нельзя ожидать до конца текущего года. Кроме того, она предположила, что не все больные будут согласны на такой способ лечения.

"Учитывая то, насколько наши люди сейчас напуганные, я не думаю, что многие на это согласятся", – сказала она.

Как писал OBOZREVATEL, в протокол лечения коронавирусной болезни добавили новый метод. Теперь для повышения иммунной защиты больным с COVID-19 будут вводить реконвалесцентную плазму.