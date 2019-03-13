"Платят с*парам!" Корчинский ополчился против жителей "Л/ДНР"

Лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский заявил, что практические все жители временно оккупированного Донбасса являются предателями Украины и пособниками захватчиков.

Он отметил, что не считал бы их таковыми, если бы они вели подпольную борьбу с агрессором или уехали с неподконтрольных территорий. Свою позицию он изложил в эфире телеканала "Магнолия-ТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дмитрий Корчинский Скриншот видео

"Гражданин отличается от подданных. Гражданин — это тот, кто несет ответственность за государство. Когда государство в беде, он за него воюет. Те люди, которые находятся на оккупированных территориях и не ведут подпольной войны, или те люди, которые не выехали оттуда в свободную Украину, они являются предателями по формальным признакам. Вот как граждане. Они платят же налоги сепарам или там московской агентуре. Они с ними все равно так или иначе сотрудничают. То есть, по формальным признакам они — коллаборационисты. К коллаборационистам не должно быть жалости никакой", — сказал Корчинский.

После этого ведущий программы спросил у него, как быть с теми людьми, которые попросту не могут выехать с оккупированных территорий в силу состояния своего здоровья, возраста или просто не имеют родственников за пределами "Л/ДНР". В качестве примера он привел ситуацию бабушки с инвалидностью. Однако лидер "Братства" оставался категоричен в своих суждениях.

"Она может быть несчастна. Если она гражданка, она обязана что-то сделать. Все что угодно. Иначе она не гражданка. Тогда она подданная второго сорта. Если мы считаем их подданными второго сорта, то тем более не нужно за них заботиться. Пусть они сами о себе позаботятся. Если она гражданка, она должна выехать на свободную территорию", — ответил Корчинский.

После короткой дискуссии с журналистом он все же несколько смягчил свои взгляды на людей, которые оказались заложниками ситуации. Но в целом свое мнение о жителях "Л/ДНР" националист не изменил.

Жители "Л/ДНР" "Антикор"

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"Ясно, что там есть какое-то количество людей, которые находятся в коме и не могут принимать никаких решений на оккупированных территориях. Есть какое-то количество слепо-глухо-немых на оккупированных территориях. Это действительно несчастные люди. И ясно, что о таких людях нужно каким-то образом волноваться. Но такие люди не услышат ни моих слов, ни ваших, они не услышат и московской пропаганды. То есть, эти несколько сотен человек действительно жаль. Всех остальных людей мне не жалко", — резко подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Корчинский заявил, что Украина должна вернуть временно оккупированные Донбасс и Крым только силовым путем. По его мнению, другого варианта освобождения этих территорий просто не существует.

Также он считает, что Украина окончательно победит тогда, когда разрушит Россию, а не только вернет свои оккупированные территории. По его словам, страна должна готовиться к такому решительному шагу, поскольку возможности для него могут возникнуть в любой момент.

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