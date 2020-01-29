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29 января • обновлено в 11:21
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Алексей Давиденко
Алексей Давиденко
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Платный секс: хватит создавать кормушки для бандитов и мразей в погонах

2.8т

Проституция.

В Нидерландах законна.

В Германии законна.

В Австрии законна.

В Швейцарии законна.

А с*ка в Украине спецагентам нечем больше заняться. Они сначала приходят на минет, а потом судят жриц за проституцию.

Вдумайтесь - уголовное преследование за орал. Дали 4 года условно.

Какой бл*дь безвиз.

Какая бл*дь Европа.

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Мы уже 28 лет не в СССР, у нас светское государство и мы продолжаем судить людей за оказание услуги секса за деньги.

Я не политик.

Мне плевать на рейтинги и что кто обо мне думает.

Кому-то очень удобно делать вид, что платного секса в Украине нет и собирать мзду с борделей.

Пройдите в выходные по центру Киева..

У нас на каждом втором углу стрип-клуб.

У нас гостиницы Киева, Одессы и Львова забиты секс-туристами.

К нам табунами едут на выходные бюджетно перепихнуться

И вы продолжаете делать вид, что у нас секс должен быть уголовно наказуемым.

Так если так, то бл*ди тут не девечёнки, бляди здесь вы - все те кто закрывает глаза и делает вид, что запрет на проституцию - это ок.

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Обидно.

Что в этом самом молодом и самом новом Парламенте Украины не оказалось ни одного человека, который бы честно сказал.

Ребята.

Зачем мы держим огромную сферу в тени.

Зачем мы даём работу бандитам, сутенерам и крышующим их силовикам.

Зачем мы держим в страхе быть разоблаченными клиентов и пойманными девушек.

Зачем мы делаем фиктивные облавы и заводим пустые уголовные дела с целью чьей-то наживы.

Почему мы не хотим признать - платный секс был, есть и будет. Везде и всегда.

Давайте легализируем его, введём правила, обяжем работающих в этой индустрии проходит медицинские осмотры и честно платить налоги.

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Даже за эти пол года.

Можно было давно легализировать этот бизнес. Но намного легче самим пользоваться услугами проституток, а на публику хлопать стрип-клубы и кошмарить работающих там людей.

В конце концов.

Это не ваше собачье дело, как человек распоряжается своим телом, своим временем и своей жизнью.

Хватит уже запрещать и создавать кормушки для бандитов и мразей в погонах.

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Автор
Алексей Давиденко Алексей Давиденко
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Алексея Давиденко
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Серко Прокоп
Серко Прокоп
Укруина уже давно международный бордель и лидер по экспорту пиздятины, поставляемой в шлюхариумы ойропы и на ближний восток.
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Да уж, сначала игнорируют каноническую православную церковь, а потом объявляют нормой жизни блуд и содомию. Кстати, а в Швеции за платный секс уголовка. Только не проститутке, а клиенту.
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Чан Джеки
Чан Джеки
сто процентов за.вот ето и есть борьба с взятками .
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