Платные садики – нарушение Конституции: в Минобразования сделали заявление

Решение Киевского городского совета о платном посещении детсадов детьми, которые не имеют столичной прописки, противоречит конституционному праву на доступное и бесплатное дошкольное образование.

Об этом говорится в письме Министерства образования Украины, которое направила глава ведомства Лилия Гриневич мэру Киева Виталию Кличко.

В частности, она потребовала от столичных властей пересмотреть указанное решение, которое вступило в силу с 1 января 2019 года.

Детсад Pixabay

"Регистрация места жительства или места пребывания лица или ее отсутствие не могут быть основанием для ограничения прав и свобод, предусмотренных Конституцией, законами или международными договорами Украины", — говорится в документе.

Как аргумент Минобразования привело подобный прецедент в Тернополе, которым уже занимается суд.

Речь идет о признании Тернопольским окружным административным судом незаконным установление платы за получение дошкольного образования в учреждениях дошкольного образования города для детей, которые не прописаны в нем. Соответствующее решение было принято 7 ноября 2018 года.

Указанное судебное решение еще не вступило в законную силу в связи с его апелляционным обжалованием. В то же время это свидетельствует о потенциальной возможности обжалования в судебном порядке также и решения Киевского городского совета.

"Учитывая вышесказанное и с целью реализации конституционного права детей на получение бесплатного дошкольного образования в коммунальных учреждениях дошкольного образования территориальной общины города Киева, в том числе незарегистрированных в городе Киеве, просим принять меры по пересмотру соответствующего решения Киевского городского совета на предмет соответствия требованиям статей 24, 53 Конституции Украины относительно обеспечения равных конституционных прав детей на доступное и бесплатное дошкольное образование, независимо от места их проживания", — подытожили в письме МОН.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналогичное новшество хотели применить и по отношению к школьникам. Власти Киева хотели сделать учебу платной для тех детей, которые не зарегистрированы в столице.

Также эксперт рассказывал, как родителям оформить ребенка в школу, если семья проживает в съемной квартире. Ведь, согласно новым правилам, первоклассников принимают в школу по месту прописки.

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