Платные палаты в больницах: как это "работает"

В украинских государственных больницах до сих пор можно заказать себе платную индивидуальную палату, и эта услуга довольно распространена.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Дмитрий Лыховий, акцентируя внимание на состояние таких палат и цены на них.

"Как оказалось, в типичной (хотя - не знаю, может, выше среднего уровня) киевской больнице стоимость двухместной палаты в сутки - 500 грн. Или 250 грн с человека. Хотя если с инвалидом или тяжелобольным лежит жена - то 500", - пишет журналист.

По его словам, палата выглядит "ничего так, с ремонтом", но в ней - лишь элементарное: две кровати, стол, тумбочка, шкаф, пара стульев, маленький холодильник, сломанный старый телевизор, который не включается.

"Умывальник есть. А вот туалет, душ - общий, дальше по коридору, из него безжалостно воняет на все отделение. Может, поэтому на дверях - объявление с категорическим запретом есть в палатах. Для сравнения: в Booking (сервис бронирования отелей и апартаментов. – Ред.) в туристических городах и поселках Украины куча предложений по 400-450 грн современных гостиничных номеров с евроремонтом, кроватями кингсайз, вазами-букетиками, гостиными и диванами, собственным отдельным WC, душем, сменными полотенцами и бельем, всем этим утварью в ванную комнату, приветливыми горничными и т.д. А здесь - аж 500 грн. просто по две кровати, раковину и отсутствие соседей при смерти со всеми вытекающими", - сетует Лыховий.

Также он отмечает, что, как оказалось, вместо 5000 грн за 10 дней через кассу можно заплатить вдвое меньше, но - непосредственно ответственному лицу.

"Ну это чтобы в банк далеко не ходить. Потому раз уже же ходили - в начале лечения, когда платили на счет больницы через банк 300 грн официального благотворительного взноса. И всем будет хорошо и радостно на душе и карману. А тот шик и блеск больничных ресепшен и приемных отделений, которые показывают в популярных ныне украинских медицинских сериалах, - оказывается, правда. В реальности тоже ремонт, новая мебель и красота", - добавил Лыховий.

Напомним, ранее пациентов испугало нашествие тараканов в больнице Запорожья.