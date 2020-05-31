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31 мая • обновлено в 22:27
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Появились фото платных камер в СИЗО Запорожья и Днепра

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В СИЗО Днепра, Запорожья и Вольнянском районе Запорожской области открыли платные камеры для удерживаемых.

Соответствующие фотографии на своей странице в Facebook опубликовал министр юстиции Украины Денис Малюська. Он также рассказал, сколько будет стоить пребывание в таких камерах:

  • Запорожье: за сутки – 570 грн, за неделю – 1990 грн, за месяц – 3410 грн;

  • Вольнянский УВК: 540, 1900 и 3260 грн соответственно;

  • Днепр: 880, 2200 и 3060 грн.

От 540 грн за сутки: появились фото платных камер в СИЗО Запорожья и Днепра

Facebook/Denis Malyuska

Малюська напомнил, что в следственных изоляторах находятся люди, по которым еще не вынесено постановление суда.

От 540 грн за сутки: появились фото платных камер в СИЗО Запорожья и Днепра

Facebook/Denis Malyuska

От 540 грн за сутки: появились фото платных камер в СИЗО Запорожья и Днепра

Facebook/Denis Malyuska

Он также рассказал, зачем открываются платные камеры (далее цитируем):

  • мы зарабатываем деньги на ремонт в бесплатных камерах, там ужас;

  • мы убираем коррупцию на распределении камер. Пусть за лучшую камеру платят не взятку, а платеж в бюджет;

  • мы уменьшаем затраты на выполнение решений ЕСПЧ. Ненадлежащие условия содержания в СИЗО – проблема, за которую Европейский суд присуждает уплату компенсаций.

От 540 грн за сутки: появились фото платных камер в СИЗО Запорожья и Днепра

Facebook/Denis Malyuska

Как видно на фото, в платных камерах есть микроволновки, стиральные машинки, телевизоры и прочие удобства.

От 540 грн за сутки: появились фото платных камер в СИЗО Запорожья и Днепра

Facebook/Denis Malyuska

От 540 грн за сутки: появились фото платных камер в СИЗО Запорожья и Днепра

Facebook/Denis Malyuska

От 540 грн за сутки: появились фото платных камер в СИЗО Запорожья и Днепра

Facebook/Denis Malyuska

От 540 грн за сутки: появились фото платных камер в СИЗО Запорожья и Днепра

Facebook/Denis Malyuska

От 540 грн за сутки: появились фото платных камер в СИЗО Запорожья и Днепра

Facebook/Denis Malyuska

От 540 грн за сутки: появились фото платных камер в СИЗО Запорожья и Днепра

Facebook/Denis Malyuska

От 540 грн за сутки: появились фото платных камер в СИЗО Запорожья и Днепра

Facebook/Denis Malyuska

От 540 грн за сутки: появились фото платных камер в СИЗО Запорожья и Днепра

Facebook/Denis Malyuska

От 540 грн за сутки: появились фото платных камер в СИЗО Запорожья и Днепра

Facebook/Denis Malyuska

От 540 грн за сутки: появились фото платных камер в СИЗО Запорожья и Днепра

Facebook/Denis Malyuska

От 540 грн за сутки: появились фото платных камер в СИЗО Запорожья и Днепра

Facebook/Denis Malyuska

От 540 грн за сутки: появились фото платных камер в СИЗО Запорожья и Днепра

Facebook/Denis Malyuska

От 540 грн за сутки: появились фото платных камер в СИЗО Запорожья и Днепра

Facebook/Denis Malyuska

От 540 грн за сутки: появились фото платных камер в СИЗО Запорожья и Днепра

Facebook/Denis Malyuska

От 540 грн за сутки: появились фото платных камер в СИЗО Запорожья и Днепра

Facebook/Denis Malyuska

Как писал OBOZREVATEL, ранее Денис Малюська открыл очередную платную камеру для заключенных в Украине – во Львовском следственном изоляторе. Министр также продегустировал еду из Лукьяновского СИЗО.

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Автор
Дарья Дурова
Персона
Денис Малюська
Место
Украина
Теги
фотографии Министерство юстиции Украины тюрьма
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