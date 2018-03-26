Платная медицина: когда и что изменится для украинцев

В Украине в 2018-м официально вступила в действие медицинская реформа, но тарифы на платные услуги сформируют только в следующем году. 2018-2019 – переходной период, после которого украинцам придется официально платить в больницах.

"С 1 января 2020 реализация государственных гарантий медицинского обслуживания населения по программе медицинских гарантий осуществляется для всех видов медицинской помощи", - говорится в принятом законе о гарантиях медицинского обслуживания. В этом и в следующем годах чиновники должны посчитать и утвердить тарифы на все медицинские услуги.

В 2019-м платная медицина может появится частично, а уже с 2020-го – тарифы вступят в силу. При чем, согласно закону, за самые распространенные медуслуги будет платить государство, остальное нужно будет оплачивать из собственного кошелька, или же с помощью медицинской страховки.

Тарифы на медицинские услуги пока еще не рассчитали. В профильном парламентском комитете уже появились предполагаемые расценки. Например, почти в 28 грн обойдется измерение давления, а лечение открытой раны пальца может обойтись более чем в 70 тыс. грн. Зависимо от того, сколько денег выделят на медицину в 2020 году, и будет формировать список "медицинских услуг", которые оплачивает государство.

К слову, в этом году медицинская реформа коснулась "первички", то есть педиатров, терапевтом и семейных врачей. На каждого взрослого больного они могут получить от государства 370 грн/год. И чем больше пациентов, тем выше зарплата у врача. Пациенты должны заключать меморандумы с врачами первичной ланки.

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