"Плати или выходи!" Во Львове водитель выкинул плачущего ребенка из автобуса

Во Львове маршрутчик выгнал 13-летнюю девочку из многодетной семьи из-за неоплаченного проезда.

Об инциденте рассказала на странице "Горячая линия города Львова" в Facebook мама школьницы Ирина Демидюк.

Она заверила, что всегда учила детей платить за проезд, однако в этот раз дочка забыла взять деньги и ей не хватило на дорогу домой.

Иллюстрация dpchas.com.ua

"Удостоверение никто никогда не использовал. А здесь просто обидно, что мы к ним с пониманием, а они моего ребенка на улицу выбрасывают при первой возможности", – возмутилась львовянка.

Примечательно, что у девочки действительно было право на бесплатный проезд.

"Водитель сказал ей: "Плати или выходи". На следующей остановке он ее высадил. Ребенок расплакался, а никто из пассажиров даже слова не сказал. Ну видно же, что школьница", – написала Демидюк.

После инцидента отец девочки поговорил с водителем. На вопрос, зачем он выгнал ребенка, тот ответил, что ему невыгодно возить льготников.

"Не в час пик высадить девочку? Люди, когда мы научимся быть людьми?" – спросила Демидюк.

В комментариях львовяне поддержали семью и рассказали, что уже передали данные о водителе на предприятие, которому принадлежит транспорт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Кроме того, в Коломые водитель маршрутки высадил 11-летнюю девочку на мороз, поскольку у нее не хватило денег на проезд. Девочке пришлось добираться домой по снегу и холоду полтора часа.

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