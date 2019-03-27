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"Плати или выходи!" Во Львове водитель выкинул плачущего ребенка из автобуса

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Во Львове маршрутчик выгнал 13-летнюю девочку из многодетной семьи из-за неоплаченного проезда.

Об инциденте рассказала на странице "Горячая линия города Львова" в Facebook мама школьницы Ирина Демидюк.

Она заверила, что всегда учила детей платить за проезд, однако в этот раз дочка забыла взять деньги и ей не хватило на дорогу домой.

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"Уроды, ходите пешком!" Во Львове маршрутчик набросился на льготников

Иллюстрация

Иллюстрация

dpchas.com.ua

"Удостоверение никто никогда не использовал. А здесь просто обидно, что мы к ним с пониманием, а они моего ребенка на улицу выбрасывают при первой возможности", – возмутилась львовянка.

Примечательно, что у девочки действительно было право на бесплатный проезд.

"Водитель сказал ей: "Плати или выходи". На следующей остановке он ее высадил. Ребенок расплакался, а никто из пассажиров даже слова не сказал. Ну видно же, что школьница", – написала Демидюк.

"Плати или выходи!" Во Львове водитель выкинул плачущего ребенка из автобуса

После инцидента отец девочки поговорил с водителем. На вопрос, зачем он выгнал ребенка, тот ответил, что ему невыгодно возить льготников.

"Не в час пик высадить девочку? Люди, когда мы научимся быть людьми?" – спросила Демидюк.

В комментариях львовяне поддержали семью и рассказали, что уже передали данные о водителе на предприятие, которому принадлежит транспорт.

"Плати или выходи!" Во Львове водитель выкинул плачущего ребенка из автобуса
"Плати или выходи!" Во Львове водитель выкинул плачущего ребенка из автобуса
"Плати или выходи!" Во Львове водитель выкинул плачущего ребенка из автобуса
"Плати или выходи!" Во Львове водитель выкинул плачущего ребенка из автобуса

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Место
УкраинаЛьвов
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