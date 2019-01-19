Холодно сегодня, минус, и еще утром шла по улицам города, подняв повыше воротник пальто. По сути обычная для мирного города картинка. Магазины впускают первых за день посетителей. В кофейнях видимо жарко – персонал в футболках смотрит на прохожих через витрину. Машины несутся, город гудит как улей…

Подумалось, что все это на самом деле хрупкое. Одним снарядом разносится и кофейня с персоналом в футболках. И торговки овощами рядом. Несколько десятков авто накроет за раз. А сколько прохожих – осколками?…

По щелчку одного маленького человечка может рухнуть чей-то мир. В этом мире – планы на жизнь. Куда поедем следующим летом, и надо бы открыть депозит. И доллары купить – а еще ребенка к логопеду начать водить очень надо. Планы, планы, текучка, быт… И тут р-р-раз – и нет ничего. Все закончилось.

У меня знакомый из прошлого кусочка жизни отдал сына учиться в Россию. Кадеты. Питер, кажется. Было это давно, задолго до войны. Но именно сегодня вспомнилось, в этот морозный, хоть и солнечный, день. Каждая такая деталь может повлиять на твою жизнь. Каждый твой поступок может потянуть за собой целую страницу истории. Вызвать масштабное событие. Сына в Россию послал – уже закрадываются мысли, что Украина недостаточно хорошая. Там лучше – здесь хуже. Ты мыслями там, и желаешь той стране успехов, ведь там твой сын. Ты желаешь силы той армии – ведь там твой сын. И может быть победы желаешь ТОЙ армии – ведь там ТВОЙ сын. И ты сам это сделал.

В 2014-м году мне на почту пришла рассылка с рекламой российской компании.

– покупайте у нас!

Я пишу:

– нет, вы понимаете, что вы оккупанты? (Как раз Крым забрали).

– мы просто бизнесом занимаемся. В политику не лезем.

И что ты им скажешь? Что однажды такой выбор – самоустраниться от выбора будущего их страны – и сделал их рабской нацией? Никто из них не предполагал, что однажды их страна “схлопнется” от санкций. Что закроется внешнее кредитование. Что свернется бизнес даже не такой по масштабу. Что один, или несколько их шагов (или не сделанных шагов) приведет к обнищанию и потере репутации. И они сами это сделали.

Мир не прочен. Города сметаются с лица земли. Страны впадают в кризис. Люди погибают. И все потому, что каждый из нас, на своем уровне, когда-то от чего-то самоустранился. Поддержал чужую армию – а не свою. Выбрал диктатора во власть – или молча позволил ему избраться. Отошел в сторону, когда твоя страна убивала соседний народ. Выбрал позицию перебежчика – когда предложили больше денег. И все – ловушка захлопнулась.

И ты сам это сделал.

Быть смелым не у каждого получается. Быть мудрым – не каждому дано. Но у каждого есть возможность попытаться ПОНЯТЬ. Не придумать себе уютную скорлупу, где никогда не будет войны. Когда она случается – такую скорлупу разносит в щепки в первые секунды. А понять, что мы все влияем. Все в ответе.

И построить что-то более прочное тоже можем. Все. Если очень захотим…

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