План "Б" по Донбассу: куда ведет Украину команда Зеленского

В Офисе президента Украины официально заявили, что вопрос отвода сил и средств в районе Золотого и Петровского пока откладывается.

Достигнутые на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске договоренности не выполняются оккупантами, пророссийские террористы продолжают интенсивные обстрелы данных участков. А без устоявшегося режима тишины, хотя бы на протяжении 7 дней, разведение войск не представляется возможным.

OBOZREVATEL решил рассказать подробнее, где и как должны развести войска обе стороны конфликта, насколько это безопасно, о недовольстве среди украинцев, в частности ветеранов АТО, кто и почему не соблюдает Минские договоренности и о плане "Б" в случае полного срыва отвода сил и средств на Донбассе.

Главное:

Разведение войск запланировано на двух позициях – в Золотом и Петровском.

Ветераны АТО и активисты считают такое решение сдачей украинских территорий, в Минобороне уверяют, что это не так.

В тоже время, оккупанты срывают процесс отвода сил, постоянно обстреливая украинские позиции.

Есть вероятность, что отвод войск не выгоден Владимиру Путину, который не хочет встречи лидеров "нормандской четверки".

Глава МИД Украины Вадим Пристайко озвучил один из вариантов плана "Б", который уже успели раскритиковать военные эксперты.

Где и как планируется отвести войска

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны пришли к соглашению развести войска в сразу на двух позициях – в Золотом Луганской области и в Петровском Донецкой области. Старт планировался на 7 октября.

Целью таких действий прежде всего называют создание зон безопасности для работы международных гуманитарных и безопасности организаций. Это также должно дать возможность провести разминирование территорий и улучшить жизнь местного населения.

Разведение происходит на расстояние 1 км от линии разграничения и является зеркальным, то есть таким, что должно осуществляться обеими сторонами.

Процесс разведения сил будет происходить последовательно, в два этапа: первый – отвод личного состава с обеих сторон, второй – демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.

В пример в силовых ведомствах ставят недавний отвод войск в Станице Луганской, который стартовал еще в июне. По состоянию на октябрь в Минобороны заявляют, что первый этап разведения завершен, и идет процесс демонтажа инженерных сооружений.

Кроме того, отмечается, что по состоянию на сегодня продолжаются активные работы по восстановлению разрушенного моста, который соединяет две стороны.

Также в ГУ Нацполиции в Луганской области подтвердили, что в Станично-Луганском районе министром внутренних дел Украины был открыт новый отдел полиции. Это полноценное подразделение, которое обеспечивает порядок в городе.

Насколько это безопасно

Если в случае со Станицей Луганской сообщение о старте отвода войск для большинства украинцев оказался полной неожиданностью, то в случае с Золотым и Петровским общественность массово взбунтовалась против выхода ВСУ из данных населенных пунктов.

Аргументировали это ничем иным, как попыткой украинских властей сдать России подконтрольные Украине территории. По мнению активистов, ветеранов АТО, некоторых политиков и других, таким образом жители данных населенных пунктов останутся без защиты, сам на сам с пророссийскими боевиками.

Некоторые жители Золотого даже грозились ложиться под танки, чтобы не допустить выхода ВСУ из поселка.

Впрочем, в Минобороны уверяют, что никто не будет рисковать безопасностью местных жителей. Вспоминая тот же пример со Станицей Луганской, в поселках обещают организовать работу полиции, к тому же на месте будут находится члены мониторинговой миссии ОБСЕ, Красного креста и других международных организаций, у который есть доступ на контролируемые и неподконтрольные Украине территории Донбасса.

К тому же, начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что "новые позиции украинских военных останутся там, где они были в 2016 году, когда впервые произошло разведение сил в упомянутом районе".

Новости Жители Луганщины вышли на митинг против разведения войск

На территориях Золотого и Петровского будут проведены работы по разминированию. Также отвод войск поспособствует снижению количества обстрелов и значительно уменьшит возможности ведения прицельного огня из стрелкового оружия. И каждый раз, говоря об отводе войск, в оборонных ведомствах громко подчеркивают, что в случае опасности ВСУ немедленно смогут вернутся на свои прежние позиции.

Ветераны АТО пошли заменять ВСУ

Но не все поверили обещаниям Минобороны, Генштаба и Нацполиции. Так, лидер "Национального корпуса" и бывший народный депутат Андрей Билецкий, вместе с ветеранами АТО, активистами и местными жителями, 6 октября прибыл в Золотое, чтобы в случае отвода войск самим защищать населенный пункт.

"Если свою прямую обязанность – защищать каждого украинца, каждый сантиметр украинской земли – не выполняют президент и власть, то его выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Это наш последний блокпост, и мы даем слово, что никогда его не покинем", – заявил он в видеообращении.

В понедельник, 14 октября, по здание ОП пришли активисты с требованием к Зеленскому не допустить разведения войск на Донбассе.

В мирной акции приняли участие жители прифронтовой зоны, переселенцы из Донбасса и участники боевых действий. "Сегодня мы пришли требовать от гаранта Конституции не допустить разведения, а фактически отступления украинских войск из Золотого, Петровского и других населенных пунктов, в которых по плану Путина планируется отвести наши войска", – заявили организаторы акции.

По их убеждению, после разведения, территории, с которых уйдут украинские военные, сразу же займут российские оккупанты.

Акция протеста под ОП Facebook "Відсіч"

Где еще хотят отвести войска

Официально разведение запланировано только на трех участках – Станица Луганская, Золотое и Петровское. Но в СМИ появилась информация о возможном отводе войск по всей линии фронта.

Так, в распоряжении "Радио Свобода" оказался вариант карты разведения войск на Донбассе, согласно которому в "серую зону" полностью войдут: Широкино, Павлополь, Пески, Опытное, Светлодарск, Крымское, Луганское, Екатериновка и Гранитное.

Учитывая, что ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявлял о идее Зеленского развести войска вдоль всей линии, а это около 400 километров, то такой сценарий вполне вероятен.

Вадим Пристайко и Владимир Зеленский ТСН

Заместитель командующего Операции объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь, комментируя эту информацию журналистам, сообщил, что рассматривать другие участки действительно могут, но в будущем. Как минимум до весны этого точно не произойдет, отметил он.

Почему отвод не происходит

Разведение войск в Золотом и Петровском должно было начаться еще 7 октября, но начиная с того дня в сводках из зоны ООС практически ежедневно сообщают об обстрелах данных населенных пунктов со стороны оккупантов.

Отметим, что главным условием старта отведения войск с обеих сторон является соблюдение "режима тишины" в течении 7 дней.

По состоянию на 14 октября в штабе ООС вновь сообщили об обстрелах поселка Золотое из крупнокалиберных пулеметов, что еще раз подтверждает невозможность реализовать достигнутых в Минске договоренностей.

Обстрелы на Донбассе РБК

Учитывая, что срыв происходит по вине контролируемых Кремлем террористических группировок, и предугадать их дальнейшие действия не представляется возможным, в Офисе президента признали, что вопрос разведения сил и средств пока откладывается. Сейчас все зависит от оккупантов.

Более того, именно от успешного разведения войск на Донбассе зависит и встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата", которую ранее планировали провести еще в конце сентября. Но саммит откладывается на неопределенное время и в этом заинтересован российский президент Владимир Путин.

Владимир Путин "РИА Новости"

По мнению опрошенных OBOZREVATEL военных экспертов и волонтеров, именно в этом кроется постоянный срыв процесса разведения сил со стороны оккупантов.

"Пророссийскими боевиками управляют непосредственно из Кремля, и таким образом Путин пытается сорвать встречу в "нормандском формате", ведь понятно, что эти переговоры не являются для него приоритетом. Ведь каждый раз они выдвигают все новые и новые условия для того, чтобы этот саммит состоялся", – отметил экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев.

С таким мнением согласен и ветеран АТО, волонтер Мирослав Гай, говоря, что Россия не заинтересована в проведении встречи "нормандской четверки" без определенных уступок со стороны Украины, а именно в принятии изменений к Конституции и предоставлении оккупированным территориям особого статуса.

Помимо этого, обостряя ситуацию на Донбассе, в РФ хотят заставить украинского президента начать прямые переговоры с главарями "Л/ДНР", что будет означать полную легализацию этих "республик" и признание гражданского конфликта в Украине.

Не видит заинтересованности в проведении встречи в "нормандском формате" со сторон Путина и глава МИД Украины Вадим Пристайко. В эфире телеканала ICTV он заявил, что российского лидера устраивает ситуация на Донбассе.

"Те полтора или, может, два миллиарда, которые он тратит для того, чтобы держать нас с вами всех привязанными к себе, так, как он делает в Приднестровье, Абхазии и Осетии – это его устраивает", – заявил глава МИД.

План "Б"

Так называемый запасной вариант, в случае срыва достигнутых договоренностей, обсуждается уже давно. От украинских властей часто звучат слова о наличии плана "Б", суть которого не разглашается. И только в понедельник, 14 октября, глава МЗС Украины Вадим Пристайко все же озвучил возможный вариант этого сценария.

"У нас всегда есть план "Б". Одна из таких идей – предложить мировому сообществу помочь нам миссией по поддержанию мира. До сих пор происходило только обсуждение этих вопросов, но никто даже не приблизился к решению. Даже миссия, которая должна приехать в Украину и оценить, насколько это вообще возможно, – не была отправлена ​​от ООН", – заявил он.

Впрочем, в правительстве все же надеются, что прогресс может быть достигнут в "нормандском" и "минском" форматах, и пока вопрос о миротворцах подниматься не будет.

Вадим Пристайко

Ситуацию с возможным введением "голубых касок" на территорию оккупированного Донбасса Украина уже проходила при президентстве Петра Порошенко. Тогдашний украинский глава и дипломатический корпус активно продвигали эту идею в ЕС и ООН. Но и тут мы зашли в тупик из-за позиции России.

Дело в том, что украинская сторона настаивала на том, что миротворцы должны стоять на украинско-российской границе, а в Кремле не собирались их пускать дальше линии разграничения.

Почему же этот вопрос встал вновь, OBOZREVATEL объяснил ветеран АТО Мирослав Гай: "Вопрос стоит в том, что ни Зеленский, ни Пристайко не в состоянии реализовать мирный план Зеленского. Заявленное перемирие не продержалось и суток, количество обстрелов в Донбассе выросло в 5 раз. ... Фактически, украинский президент не в состоянии выполнить свои предвыборные обещания. Соответственно, такими заявлениями они хотят привлечь внимание мирового сообщества, но я не верю, что это у них получится, так как у них нет мощной дипломатической команды, которая способна эту идею протолкнуть".

Волонтер также отметил, что новая украинская дипломатия терпит поражение за поражением, а все их достижения только подаются как колоссальные успехи, хотя на самом деле это не так.

"Это развод страны. Что мы сделали? В Станице Луганской оставили два стратегически важных моста на речке Северский Донец, они остались без охраны, о чем с места сообщают активисты. А обмен пленными фактически было ловушкой Путина, потому что те же моряки должны были быть обменены по решению Гаагского трибунала, иначе Россия потеряла бы миллиарды от новых санкций от ЕС за невыполнение решения суда. Кроме того, мы отдали им важного свидетеля – Цемаха, и сейчас в Нидерландах собрана специальная комиссия, которая уже расследует участие Украины в связи с катастрофой "Боинга" рейса МН-17 над Донбассом", – сказал Гай.

По его мнению, на данный момент у Зеленского есть два пути – сдача национальных интересов или возвращение к дипломатическому решению этого вопроса.

А вот военный эксперт содиректор внешней политики и международной безопасности Центра имени Разумкова Алексей Мельник вообще не понимает, почему введение миротворцев стало планом "Б", так как они нужны для реализации плана "А". Ведь он предполагает разведение и вывод всех незаконных войск с территории Донбасса, установление контроля над украинско-российской границей и проведение честных выборов на Донбассе.

"Сама идея миротворческой миссии и предполагает, что она будет обеспечивать весь этот процесс, который описанный в плане "А", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

По его мнению, если говорит о нумерации этих планов, то скорее всего сейчас план "А" на Донбассе – это замороженный конфликт.

"Что такое замороженный конфликт? По сути, сейчас то, что происходит на Донбассе, можно назвать конфликтом низкой интенсивности, или же – замороженным. Если мы посмотрим на другие конфликты на постсоветском пространстве, например, Нагорный Карабах, там тоже время от времени происходят нарушения режима прекращения огня, и при этом конфликт считается замороженным. В Приднестровье, где вообще нет боевых действий, он также является таким. И у нас сейчас просто свой вид замороженного конфликта, не в последнюю очередь потому, что пока нет политического решения, как и перспективы для его достижения", – пояснил Мельник.

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