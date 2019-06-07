ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Obozrevatel
Obozrevatel
СайтВсе статьи автора

Торговля на крови по плану Пинчука: зачем Кучму вернули в Минские переговоры

1.4тЧитать материал на украинском

Возвращение второго президента Украины Леонида Кучмы в переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта на Донбассе в Минске вызвало немало вопросов у украинцев. Особенно учитывая тот факт, что назначение лоббировал его зять – украинский олигарх Виктор Пинчук, что даже было подтверждено пресс-секретарем новоизбранного президента Владимира Зеленского.

OBOZREVATEL решил разобраться, какой же интерес Пинчука в переговорном процессе и чем это угрожает Украине. Небольшой спойлер – ищите деньги.

Новости
Пинчук тайно приезжал в администрацию к Зеленскому: фотофакт

Приезд Пинчука в АП

Во вторник, 4 июня, на совместном брифинге Владимир Зеленский объявил о возвращении Леонида Кучмы в Трехстороннюю контактную группу. Хотя еще в конце сентября 2018 года второй президент заявил, что собирается уйти из переговорного процесса, ссылаясь на усталость и преклонный возраст.

Леонид Кучма и Владимир Зеленский

Леонид Кучма и Владимир Зеленский

"Я для себя уже давно принял решение: когда достигну своего критического возраста, то должен буду поблагодарить всех, кто со мной там работал, и уйти, дать возможность поработать другим", — сказал он.

Кроме того, еще одной причиной Кучма назвал отсутствие результатов в ходе достигнутых договоренностей.

Новости
"Что дальше? Выйти из окопов и сложить оружие?!" Украинцы в гневе из-за предложения Кучмы по Донбассу

В СМИ стало появляться немало версий возвращения Кучмы, и одна из них нашла подтверждение в словах пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель.

Дело в том, что незадолго до брифинга появилась информация о том, что 31 мая в Администрацию президента приезжал Виктор Пинчук, где и обсуждал с новоизбранным президентом вероятное назначение своего тестя.

Кортеж Пинчука у боковых ворот АП

Кортеж Пинчука у боковых ворот АП

"Радио свобода"

Авто Пинчука

Авто Пинчука

"Радио свобода"

Авто охраны Кучмы

Авто охраны Кучмы

"Радио свобода"

Авто сопровождения Пинчука

Авто сопровождения Пинчука

"Радио свобода"

"Мы видели, что появились новости о том, что приезжал якобы в Администрацию президента Виктор Пинчук. Мы хотели бы это прокомментировать. Он действительно приезжал 31 мая вместе с Леонидом Кучмой, чтобы обсудить должность, которая сегодня была предложена – возглавить Трехстороннюю контактную группу. Это обсуждение произошло, и сегодня мы видели результат этой встречи", – сказала Мендель.

Новости
"Я же не президент": Кучма объяснил свое скандальное заявление по стрельбе на Донбассе

Встречу с Пинчуком подтвердил и сам Зеленский, правда, без упоминаний разговоров о назначении Кучмы.

"В рамках анонсированных встреч с предпринимателями обсудили с Виктором Пинчуком прозрачность правил, ответственность бизнеса перед страной, равенство всех перед законом", – написал Зеленский в Twitter.

Зачем вернули Кучму?

Ответ на этот вопрос может заключаться в желании Пинчука реализовать свой план по разрешению конфликта на Донбассе, который был опубликован в американской газете The Wall Street Journal накануне 2017 года под названием "Украина должна пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией".

Новости
Зеленский встретился с Пинчуком: о чем говорили

В колонке украинский олигарх заявляет, что для возвращения Донбасса украинцам стоит временно забыть об аннексированном Крыме. Оккупированным территориям стоит предоставить особый статус и провести выборы. Кроме того, Пинчук считает, что Украина должна отказаться от вступления в ЕС и НАТО и согласится на снятие санкций с РФ.

Вполне реально, что подобные идеи и будут продвигаться Кучмой на переговорах с участниками Трехсторонней контактной группой. Тем более, что 5 июня в Минске экс-президент успел внести предложения, которые вызвали бурю негодования среди украинцев. В частности, снятие экономической блокады с ОРДЛО.

Леонид Кучма и Виктор Пинчук

Леонид Кучма и Виктор Пинчук

"Фокус"

Какие мотивы у Пинчука

Интерес украинского олигарха в примирении с Россией исключительно финансовый. Несмотря на аннексию Крыма, оккупацию Донбасса и запреты на торговлю с РФ, Пинчук продолжает поставлять в страну-агрессор продукцию компании "Интерпайп", которая входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

Новости
Пинчук попал в скандал из-за расследования по Тимошенко: у олигарха ответили

В структуре компании – "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днипросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Продукция компании активно используется россиянами для наращивания нефтегазодобычи и железнодорожных перевозок.

Примечательно, что "Интертайп" не попал под российские санкции, в отличии от других компаний, входящие в группу EastOne и даже самого Виктора Пинчука.

Новости
Платил за "репетиторство": у Пинчука обнаружили связи с лоббистом из США

Но даже это не спасло компанию от убытков. По данным Госстата, объем поставок украинских товаров в Россию в прошлом году снизился на 7,2% – до 3,65 млрд долларов. К тому же, с 2013 года "Интерпайп" ведет с кредиторами переговоры о реструктуризации долга в 1,25 млрд долларов.

Кроме того, торговая война с Россией сказалась и на всем остальном бизнесе украинского олигарха. После Революции Достоинства его состояние уменьшилось почти в три раза – до 1,4 млрд долларов.

Исходя из этого, неудивительно, что Пинчук хочет, как можно быстрее возобновить торговые отношения с РФ и вернуть утраченные от торговой войны миллиарды.

Именно поэтому он придумал комбинацию с возвращением Кучмы. Однако пока не ясно, что связывает украинского олигарха с Зеленским, и какие рычаги влияния он имеет на новоизбранного президента.

Продолжение следует...

Если у вас есть подробности по теме, пишите нам в директ.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
ObozrevatelObozrevatel
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
1
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel