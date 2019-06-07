Торговля на крови по плану Пинчука: зачем Кучму вернули в Минские переговоры

Возвращение второго президента Украины Леонида Кучмы в переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта на Донбассе в Минске вызвало немало вопросов у украинцев. Особенно учитывая тот факт, что назначение лоббировал его зять – украинский олигарх Виктор Пинчук, что даже было подтверждено пресс-секретарем новоизбранного президента Владимира Зеленского.

OBOZREVATEL решил разобраться, какой же интерес Пинчука в переговорном процессе и чем это угрожает Украине. Небольшой спойлер – ищите деньги.

Приезд Пинчука в АП

Во вторник, 4 июня, на совместном брифинге Владимир Зеленский объявил о возвращении Леонида Кучмы в Трехстороннюю контактную группу. Хотя еще в конце сентября 2018 года второй президент заявил, что собирается уйти из переговорного процесса, ссылаясь на усталость и преклонный возраст.

Леонид Кучма и Владимир Зеленский

"Я для себя уже давно принял решение: когда достигну своего критического возраста, то должен буду поблагодарить всех, кто со мной там работал, и уйти, дать возможность поработать другим", — сказал он.

Кроме того, еще одной причиной Кучма назвал отсутствие результатов в ходе достигнутых договоренностей.

В СМИ стало появляться немало версий возвращения Кучмы, и одна из них нашла подтверждение в словах пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель.

Дело в том, что незадолго до брифинга появилась информация о том, что 31 мая в Администрацию президента приезжал Виктор Пинчук, где и обсуждал с новоизбранным президентом вероятное назначение своего тестя.

Кортеж Пинчука у боковых ворот АП "Радио свобода"

Авто Пинчука "Радио свобода"

Авто охраны Кучмы "Радио свобода"

Авто сопровождения Пинчука "Радио свобода"

"Мы видели, что появились новости о том, что приезжал якобы в Администрацию президента Виктор Пинчук. Мы хотели бы это прокомментировать. Он действительно приезжал 31 мая вместе с Леонидом Кучмой, чтобы обсудить должность, которая сегодня была предложена – возглавить Трехстороннюю контактную группу. Это обсуждение произошло, и сегодня мы видели результат этой встречи", – сказала Мендель.

Встречу с Пинчуком подтвердил и сам Зеленский, правда, без упоминаний разговоров о назначении Кучмы.

"В рамках анонсированных встреч с предпринимателями обсудили с Виктором Пинчуком прозрачность правил, ответственность бизнеса перед страной, равенство всех перед законом", – написал Зеленский в Twitter.

У рамках анонсованих зустрічей із підприємцями обговорили з Віктором Пінчуком прозорість правил, відповідальність бізнесу перед країною, рівність усіх перед законом. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 7 мая 2019 г.

Зачем вернули Кучму?

Ответ на этот вопрос может заключаться в желании Пинчука реализовать свой план по разрешению конфликта на Донбассе, который был опубликован в американской газете The Wall Street Journal накануне 2017 года под названием "Украина должна пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией".

В колонке украинский олигарх заявляет, что для возвращения Донбасса украинцам стоит временно забыть об аннексированном Крыме. Оккупированным территориям стоит предоставить особый статус и провести выборы. Кроме того, Пинчук считает, что Украина должна отказаться от вступления в ЕС и НАТО и согласится на снятие санкций с РФ.

Вполне реально, что подобные идеи и будут продвигаться Кучмой на переговорах с участниками Трехсторонней контактной группой. Тем более, что 5 июня в Минске экс-президент успел внести предложения, которые вызвали бурю негодования среди украинцев. В частности, снятие экономической блокады с ОРДЛО.

Леонид Кучма и Виктор Пинчук "Фокус"

Какие мотивы у Пинчука

Интерес украинского олигарха в примирении с Россией исключительно финансовый. Несмотря на аннексию Крыма, оккупацию Донбасса и запреты на торговлю с РФ, Пинчук продолжает поставлять в страну-агрессор продукцию компании "Интерпайп", которая входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В структуре компании – "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днипросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Продукция компании активно используется россиянами для наращивания нефтегазодобычи и железнодорожных перевозок.

Примечательно, что "Интертайп" не попал под российские санкции, в отличии от других компаний, входящие в группу EastOne и даже самого Виктора Пинчука.

Но даже это не спасло компанию от убытков. По данным Госстата, объем поставок украинских товаров в Россию в прошлом году снизился на 7,2% – до 3,65 млрд долларов. К тому же, с 2013 года "Интерпайп" ведет с кредиторами переговоры о реструктуризации долга в 1,25 млрд долларов.

Кроме того, торговая война с Россией сказалась и на всем остальном бизнесе украинского олигарха. После Революции Достоинства его состояние уменьшилось почти в три раза – до 1,4 млрд долларов.

Исходя из этого, неудивительно, что Пинчук хочет, как можно быстрее возобновить торговые отношения с РФ и вернуть утраченные от торговой войны миллиарды.

Именно поэтому он придумал комбинацию с возвращением Кучмы. Однако пока не ясно, что связывает украинского олигарха с Зеленским, и какие рычаги влияния он имеет на новоизбранного президента.

Продолжение следует...

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