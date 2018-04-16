План Авакова по возвращению Донбасса: появилась реакция "ДНР"

Так называемый полпред террористов "Донецкой народной республики" Денис Пушилин прокомментировал план министра внутренних дел Арсена Авакова по возвращению оккупированной территории Донбасса в состав Украины.

Он назвал его "методикой зачистки" Донбасса в комментарии RT.

"Это не в первый раз озвученная методика "зачистки" Донбасса со стороны украинских политиков. Нельзя считать Авакова автором этой идеи, жители "ДНР" прекрасно знают о перспективе и желаниях Киева, воспринимают без иллюзий", - заявил он.

По словам террориста, касательно вопроса миротворцев на Донбассе есть много инсинуаций.

"По факту есть резолюция — где должны быть миротворцы, какой должна быть миссия. Место — линия соприкосновения, функционал — охранная деятельность в отношении сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Любые другие предложения не поступали", — заявил Пушилин.

Как сообщал "Обозреватель", Аваков рассказал свой план по возвращению оккупированной территории Донбасса в состав Украины.