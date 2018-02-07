"Плакала половина маршрутки": откуда взялся этот мем и что он значит

Плакала половина маршрутки - мем, возникший из демотиватора образца 2014 года.

Согласно порталу Memepedia, тогда в Сеть была запущена картинка с маленькой девочкой, грустно выглядывающей из окна и текстом: "А если всем попросить Бога, он выключит войну?" С мамой плакала половина маршрутки… Боже, выключи войну!!!".

Прежде всего, картинка использовалась в обсуждениях военных действий на Донбассе после начала российской агрессии.

Сегодня девчушка лет четырёх спросила маму в автозаке: "когда Россия будет свободной?" вместе с ними плакало половина автозака. Господи, сделай Россию свободной! — Сталингулаг (@StalinGulag) 28 января 2018 г.

Сегодня в маршрутке девчушка лет полутора спросила маму: "А трруа гадега базяба кака?" С мамой плакала половина маршрутки… Боже, гадега базяба!!! — RIP Новости (@riarip) 26 января 2018 г.

В сентябре 2017 года мем получил вторую жизнь и стал активно распространяться в соцсетях, а с начала 2018-го стал активно распространяться в Telegram.

Контекст использования "плакала половина маршрутки" - высмеивание неискренности подобных постов, призванных вызвать жалость. В разных вариациях девочка просит выключить хардбасс, открыть пиво или понять Гегеля.