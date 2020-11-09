Мелания Трамп и громкие скандалы: чем запомнилась экс-первая леди США

Выборы президента США завершены, на смену Дональду Трампу пришел Джо Байден, а Мелания Трамп больше не первая леди страны. Однако за четыре года правления, миссис Трамп прославилась не только стильными образами, но и большим количеством курьезов и скандалов, связанных с ней.

OBOZREVATEL рассказывает о пяти самых громких скандалах Мелании Трамп, которые серьезно навредили ее репутации.

Эта история произошла в конце 2017 года. На тот момент – первая леди США Мелания Трамп распорядилась спилить старую магнолию Джексона, которая росла на лужайке у Белого дома. Знаменито это дерево тем, что посадил его еще седьмой президент США Эндрю Джексон в 1829 году в память о его умершей жене. Эта магнолия служила фоном для многих исторических торжеств и церемоний, происходивших на лужайке главного дома страны. Кроме того, дерево также печаталось на 20-долларовых купюрах, которые были в обращении с 1928 по 1988 год.

Однако, само дерево за двести лет стало очень трухлявым. В 1971 году часть дерева спилили, часть – залили цементом, но уже в 1982 году для поддержки дерева была создана целая система из опорных шестов и веревок. Именно поэтому оно представляло большую опасность для журналистов и туристов. Однако, никто из первых леди до Трамп не решался уничтожить реликвию. Супруга Дональда Трампа все же рискнула, и, хотя от дерева отрезали ростки, за это решение первая леди подверглась критике.

Уже став первой леди США, буквально в первые месяцы президентства супруга Мелания Трамп выступала на съезде Республиканской партии. Однако, уже с первых минут речь первой леди превратилась в скандал. Все дело в том, что речь напоминала выступление Мишель Обамы 2008 года.

Два абзаца в выступлениях Мишель Обамы и Мелании Трамп оказались почти идентичными. В частности, Мелания, как и Мишель, говорила о том, как ее воспитывали родители:

"Родители привили мне веру в такие вещи: надо усердно работать, что достичь желаемого в жизни. Данное тобой слово - это обязательство, нужно делать, что говоришь и держать обещания".

Речь Мишель Обамы от 2008 года удивительно похожа: "Барак и я были воспитаны во многом на схожих ценностях. Что нужно усердно работать, чтобы достичь желаемого в жизни, что данное тобой слово - это обязательство и что нужно делать то, что говоришь. Что нужно относиться к людям по достоинству и с уважением, даже если ты их не знаешь или не согласна с ними".

Меланья Трамп вместе с супругом 15 мая 2020 года устроили прием в Розовом саду Белого дома. При этом, на мероприятие были приглашены герлскауты, медсестры, владельцы малого бизнеса и полицейские – люди, которые активно борются с пандемией.

Пока Трамп выступал, его супруга общалась со зрителями. Затем президент раздавал грамоты и делал совместные селфи. Все бы ничего, но при этом президент и его супруга были без защитных масок и не соблюдали дистанцию, что крайне возмутило общественность. Их обвинили в лицемерии и безответственном поведении. А сама Мелания Трамп несколько недель назад лично призывала каждого носить маски.

В еще один скандал первая леди попала в 2018 году. Вместе со своим супругом, Трамп отправилась в Техас, чтобы посетить центр, где содержатся дети нелегальных мигрантов. В той поездке первая леди посетила детей, провела беседу и пресс-конференцию, тем не менее – все внимание было приковано к куртке, в которой она приехала.

На жакете, который Трамп приобрела в Zara за 39 долларов, на спине которой было написано "Мне правда все равно, а вам?". Надпись произвела настоящий скандал буквально за пару часов. И хотя Дональд Трамп попытался оправдаться, заявив, что послание относится к фейковым СМИ, людей это не успокоило.

Многие комментаторы решили, что ехать в такой куртке на благотворительную миссию было крайне глупо, поскольку ассоциации возникают, что Мелании Трамп в целом наплевать на этих детей.

В октябре 2020 года в соцсетях появилось аудио, на котором якобы Мелания Трамп и ее подруга, а также по совместительству Стефани Уинстон Волкофф, обсуждают предстоящее Рождество 2018 года. Мелания жалуется на то, что ее постоянно критикуют за политику, которую ведет ее супруг, а сама она на самом деле не имеет к этому отношения.

В разговоре Мелания поясняет, что она ничего не может сделать в этом случае при том, что большая часть ее времени уходит на подготовку к Рождеству. При этом, Трамп в разговоре использует нецензурную лексику. Хотя в Белом доме опровергли подлинность данной пленки, этот инцидент только усилил количество критики в адрес первой леди.

"Они называют меня соучастницей. Говорят, что я такая же, как он, поддерживаю его, говорю недостаточно, делаю недостаточно. Я работаю, как... Я задницу рву, разбираясь с рождественскими декорациями. Кому не *** на Рождество и декорации? Но мне надо этим заниматься, так? И я занимаюсь. И говорю, что занята рождественским оформлением. А они отвечают: "А что насчет детей, разлученных с родителями?". Оставьте меня *** в покое! Где они были, когда-то же самое делала Обама? Я не могу. Я пыталась вернуть ребенка его матери, но возможности не было. Нужно сделать все по правилам, по закону."

Однако, на смену Трампу на свой пост заступает Джо Байден, и первой леди становится Джилл Байден, о которой OBOZREVATEL рассказал в отдельном материале.