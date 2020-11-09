Мелания Трамп и громкие скандалы: чем запомнилась экс-первая леди США
История с двухсотлетней магнолией у Белого дома
Куртка "Мне все равно" и поездка к детям мигрантов
Скопированная речь Мелании Трамп у Мишель Обамы
Выборы президента США завершены, на смену Дональду Трампу пришел Джо Байден, а Мелания Трамп больше не первая леди страны. Однако за четыре года правления, миссис Трамп прославилась не только стильными образами, но и большим количеством курьезов и скандалов, связанных с ней.
OBOZREVATEL рассказывает о пяти самых громких скандалах Мелании Трамп, которые серьезно навредили ее репутации.
Эта история произошла в конце 2017 года. На тот момент – первая леди США Мелания Трамп распорядилась спилить старую магнолию Джексона, которая росла на лужайке у Белого дома. Знаменито это дерево тем, что посадил его еще седьмой президент США Эндрю Джексон в 1829 году в память о его умершей жене. Эта магнолия служила фоном для многих исторических торжеств и церемоний, происходивших на лужайке главного дома страны. Кроме того, дерево также печаталось на 20-долларовых купюрах, которые были в обращении с 1928 по 1988 год.
Однако, само дерево за двести лет стало очень трухлявым. В 1971 году часть дерева спилили, часть – залили цементом, но уже в 1982 году для поддержки дерева была создана целая система из опорных шестов и веревок. Именно поэтому оно представляло большую опасность для журналистов и туристов. Однако, никто из первых леди до Трамп не решался уничтожить реликвию. Супруга Дональда Трампа все же рискнула, и, хотя от дерева отрезали ростки, за это решение первая леди подверглась критике.Мелания Трамп и речь на съезде Республиканской партии
Уже став первой леди США, буквально в первые месяцы президентства супруга Мелания Трамп выступала на съезде Республиканской партии. Однако, уже с первых минут речь первой леди превратилась в скандал. Все дело в том, что речь напоминала выступление Мишель Обамы 2008 года.
Два абзаца в выступлениях Мишель Обамы и Мелании Трамп оказались почти идентичными. В частности, Мелания, как и Мишель, говорила о том, как ее воспитывали родители:
"Родители привили мне веру в такие вещи: надо усердно работать, что достичь желаемого в жизни. Данное тобой слово - это обязательство, нужно делать, что говоришь и держать обещания".
Речь Мишель Обамы от 2008 года удивительно похожа: "Барак и я были воспитаны во многом на схожих ценностях. Что нужно усердно работать, чтобы достичь желаемого в жизни, что данное тобой слово - это обязательство и что нужно делать то, что говоришь. Что нужно относиться к людям по достоинству и с уважением, даже если ты их не знаешь или не согласна с ними".Мелания Трамп и несоблюдение дистанции
Меланья Трамп вместе с супругом 15 мая 2020 года устроили прием в Розовом саду Белого дома. При этом, на мероприятие были приглашены герлскауты, медсестры, владельцы малого бизнеса и полицейские – люди, которые активно борются с пандемией.
Пока Трамп выступал, его супруга общалась со зрителями. Затем президент раздавал грамоты и делал совместные селфи. Все бы ничего, но при этом президент и его супруга были без защитных масок и не соблюдали дистанцию, что крайне возмутило общественность. Их обвинили в лицемерии и безответственном поведении. А сама Мелания Трамп несколько недель назад лично призывала каждого носить маски.Мелания Трамп и скандальная куртка
В еще один скандал первая леди попала в 2018 году. Вместе со своим супругом, Трамп отправилась в Техас, чтобы посетить центр, где содержатся дети нелегальных мигрантов. В той поездке первая леди посетила детей, провела беседу и пресс-конференцию, тем не менее – все внимание было приковано к куртке, в которой она приехала.
На жакете, который Трамп приобрела в Zara за 39 долларов, на спине которой было написано "Мне правда все равно, а вам?". Надпись произвела настоящий скандал буквально за пару часов. И хотя Дональд Трамп попытался оправдаться, заявив, что послание относится к фейковым СМИ, людей это не успокоило.
Многие комментаторы решили, что ехать в такой куртке на благотворительную миссию было крайне глупо, поскольку ассоциации возникают, что Мелании Трамп в целом наплевать на этих детей.Мелания Трамп и Рождество
В октябре 2020 года в соцсетях появилось аудио, на котором якобы Мелания Трамп и ее подруга, а также по совместительству Стефани Уинстон Волкофф, обсуждают предстоящее Рождество 2018 года. Мелания жалуется на то, что ее постоянно критикуют за политику, которую ведет ее супруг, а сама она на самом деле не имеет к этому отношения.
В разговоре Мелания поясняет, что она ничего не может сделать в этом случае при том, что большая часть ее времени уходит на подготовку к Рождеству. При этом, Трамп в разговоре использует нецензурную лексику. Хотя в Белом доме опровергли подлинность данной пленки, этот инцидент только усилил количество критики в адрес первой леди.
"Они называют меня соучастницей. Говорят, что я такая же, как он, поддерживаю его, говорю недостаточно, делаю недостаточно. Я работаю, как... Я задницу рву, разбираясь с рождественскими декорациями. Кому не *** на Рождество и декорации? Но мне надо этим заниматься, так? И я занимаюсь. И говорю, что занята рождественским оформлением. А они отвечают: "А что насчет детей, разлученных с родителями?". Оставьте меня *** в покое! Где они были, когда-то же самое делала Обама? Я не могу. Я пыталась вернуть ребенка его матери, но возможности не было. Нужно сделать все по правилам, по закону."
Однако, на смену Трампу на свой пост заступает Джо Байден, и первой леди становится Джилл Байден, о которой OBOZREVATEL рассказал в отдельном материале.