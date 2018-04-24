Керівник департаменту Управління державної охорони Владислав Кошмяков скоїв більше злочинів, ніж зірок у нього на погонах.

Коли виявилося, що диплом Кошмякова підробний, керівництво попросило його звільнитись за власним бажанням без жодних розслідувань. Але цю особу підозрюють у причетності до перестрілки у Княжичам, адже він публічно захищав затриманого там Ігоря Касьяна - свого колишнього підлеглого по УБОПу.

Крім того, має місце кричущий факт сепаратизму: за час служби в УДО Кошмяков переписав свою особу справу на бланку 9-го управління КДБ та перешив на мундир ґудзики із серпом і молотом, активно пропагував методи роботи НКВС.

А ще є "поранення" у зоні АТО. За словами колег, поранення оформили, коли Кошмяков зламав палець на корпоративі у київському ресторані.

Чи може така людина піти на відпочинок замість тюрми? Кому він передасть секретні документи, до яких мав доступ за 3 роки роботи? Хто відповість за його призначення на посаду?

Вимагаю відповідей на ці питання від керівника УДО Валерія Гелетея.