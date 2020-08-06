Пистолет для лепки пельменей из СССР: в сети вспомнили странное изобретение
В Советском Союзе выпускали много уникальных приборов и приспособлений, которые на то время были полезны в хозяйстве. Некоторые тогда были дефицитом, а сейчас стали почти музейной редкостью.
Одним из таких есть пистолет для лепки пельменей. Портал "Пикабу" предложил пользователям сети вспомнить странное изобретение из СССР и поделиться фото того, как им удавалось делать с его помощью пельмешки.
"Не подскажете, какой калибр?" – пошутили авторы опроса.
Стоит отметить, что в советские времена лепка пельменей была доброй традицией, объединявшая всех членов семьи. Причем обязанности делились между всеми: кто-то готовил фарш, кто-то – тесто, кто-то его раскатывал. При этом процесс походил на настоящий пельменный ритуал – чем больше, тем лучше, потом этими же большими партиями продукт отправляли в заморозку.
Поэтому для облегчения приготовления популярного блюда гении советской инженерии создали такое нехитрое приспособление, как пистолет для лепки пельменей, помогающий немного "автоматизировать процесс".
В технической документации этот кухонный девайс из СССР назывался "высечкой для пельменей и вареников". В таком исполнении устройство появилось в продаже примерно в конце 60-х годов, а дизайн и сам принцип не менялись до середины 90-х.
Выпускали этот предмет многие предприятия Советского Союза, а стоимость различных моделей (это могла быть не только бакелитовая ручка в форме пистолетной рукояти, но и Т-образная или каплевидная) варьировалась от 80 копеек до 2,50 руб.
В комплекте шли две разные насадки, которые присоединялись к ручке устройства при помощи резьбового соединения. Но меняли их редко, так как основная насадка очень хорошо справлялась с функцией.
Согласно инструкции, тесто следовало раскатать, вырезать "дулом" кружочки на половине листа, положить в них фарш, накрыть второй половиной и пройтись по холмикам "пистолетом" снова. Широкое кольцо высечки запечатывало края теста и обрезало готовый пельмень. Позже устройство модернизировали: насадку из нержавейки заменили на пластик, появились также насадки с резьбой для формирования красивого края. Поршень с обратной стороны был необходим для разборки перед мойкой, а также для смены насадок у продвинутых моделей (большая предназначалась для вареников, маленькая – для пельменей).
Помимо пистолета, как известно, в СССР придумали круглую алюминиевую пельменницу, позволяющую делать пельмени более серьезной партией – 37 штук за раз.
Но вот мнения пользователей сети об это девайсе из СССР разделились. Одни отметили, что до сих пор пользуются им для лепки пельменей, другие заявили, что пистолет – совсем неудобен и более полезной для приготовления этого блюда была именно алюминиевая пельменница.
"Пистолет Пельменева. Опасная штука", "Как по мне, не очень удобная штука и поэтому ее почти нет ни у кого. Другое дело тот кругляш с отверстиями: пару раз скалкой проехался и 37 пельмешек полуготовы", "У нас был такой пистолет – неудобный. А вот чугунная пельменница – самое то", "До сих пор делаю пельмени на этой штуке, потому что по разумной цене вкусных пельменей не продают, а хорошие в магазине стоят дороже мяса", "У нас такой был, но на моей памяти им ни разу не пользовались. Руками хоть и дольше, но с душой так сказать. Да и вкус чуть отличался. Видимо, за счет того, что в них немного разное соотношение мяса и теста", "У него один конкретный минус – много фарша не запихать, как при ручной лепке", "У меня такой есть – офигенная штука, еще бы придумать, как фарш быстро порционно укладывать", "У родителей был в виде колокольчика. Нажимать приходилось сверху. Ни разу не удобен", – комментируют фоловеры.
Как сообщал OBOZREVATEL, блогер Максим Мирович заявил, что в СССР массово производились многие вещи для использования в быту или разнообразия досуга, но зачастую они оказывались бесполезными. Одним из таких он назвал пистолет для лепки пельменей.