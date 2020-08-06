Пистолет для лепки пельменей из СССР: в сети вспомнили странное изобретение

В Советском Союзе выпускали много уникальных приборов и приспособлений, которые на то время были полезны в хозяйстве. Некоторые тогда были дефицитом, а сейчас стали почти музейной редкостью.

Одним из таких есть пистолет для лепки пельменей. Портал "Пикабу" предложил пользователям сети вспомнить странное изобретение из СССР и поделиться фото того, как им удавалось делать с его помощью пельмешки.

"Не подскажете, какой калибр?" – пошутили авторы опроса.

Стоит отметить, что в советские времена лепка пельменей была доброй традицией, объединявшая всех членов семьи. Причем обязанности делились между всеми: кто-то готовил фарш, кто-то – тесто, кто-то его раскатывал. При этом процесс походил на настоящий пельменный ритуал – чем больше, тем лучше, потом этими же большими партиями продукт отправляли в заморозку.

Пистолет для лепки пельменей из СССР

Поэтому для облегчения приготовления популярного блюда гении советской инженерии создали такое нехитрое приспособление, как пистолет для лепки пельменей, помогающий немного "автоматизировать процесс".

В технической документации этот кухонный девайс из СССР назывался "высечкой для пельменей и вареников". В таком исполнении устройство появилось в продаже примерно в конце 60-х годов, а дизайн и сам принцип не менялись до середины 90-х.

В технической документации такой кухонный пистолет из СССР назывался "высечкой для пельменей и вареников"

Выпускали этот предмет многие предприятия Советского Союза, а стоимость различных моделей (это могла быть не только бакелитовая ручка в форме пистолетной рукояти, но и Т-образная или каплевидная) варьировалась от 80 копеек до 2,50 руб.

В комплекте шли две разные насадки, которые присоединялись к ручке устройства при помощи резьбового соединения. Но меняли их редко, так как основная насадка очень хорошо справлялась с функцией.

В СССР было несколько разновидностей пистолета для лепки пельменей

Согласно инструкции, тесто следовало раскатать, вырезать "дулом" кружочки на половине листа, положить в них фарш, накрыть второй половиной и пройтись по холмикам "пистолетом" снова. Широкое кольцо высечки запечатывало края теста и обрезало готовый пельмень. Позже устройство модернизировали: насадку из нержавейки заменили на пластик, появились также насадки с резьбой для формирования красивого края. Поршень с обратной стороны был необходим для разборки перед мойкой, а также для смены насадок у продвинутых моделей (большая предназначалась для вареников, маленькая – для пельменей).

Помимо пистолета, как известно, в СССР придумали круглую алюминиевую пельменницу, позволяющую делать пельмени более серьезной партией – 37 штук за раз.

В СССР лепка пельменей была своеобразным ритуалом

Но вот мнения пользователей сети об это девайсе из СССР разделились. Одни отметили, что до сих пор пользуются им для лепки пельменей, другие заявили, что пистолет – совсем неудобен и более полезной для приготовления этого блюда была именно алюминиевая пельменница.

Многие хозяйки говорят, что пистолет для лепки пельменей из СССР – неудобен в использовании

"Пистолет Пельменева. Опасная штука", "Как по мне, не очень удобная штука и поэтому ее почти нет ни у кого. Другое дело тот кругляш с отверстиями: пару раз скалкой проехался и 37 пельмешек полуготовы", "У нас был такой пистолет – неудобный. А вот чугунная пельменница – самое то", "До сих пор делаю пельмени на этой штуке, потому что по разумной цене вкусных пельменей не продают, а хорошие в магазине стоят дороже мяса", "У нас такой был, но на моей памяти им ни разу не пользовались. Руками хоть и дольше, но с душой так сказать. Да и вкус чуть отличался. Видимо, за счет того, что в них немного разное соотношение мяса и теста", "У него один конкретный минус – много фарша не запихать, как при ручной лепке", "У меня такой есть – офигенная штука, еще бы придумать, как фарш быстро порционно укладывать", "У родителей был в виде колокольчика. Нажимать приходилось сверху. Ни разу не удобен", – комментируют фоловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, блогер Максим Мирович заявил, что в СССР массово производились многие вещи для использования в быту или разнообразия досуга, но зачастую они оказывались бесполезными. Одним из таких он назвал пистолет для лепки пельменей.