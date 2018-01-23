Продолжение. Начало тут.

Объездив полмира, Анна Бистроф ни разу не была в Крыму. Побывав там прошлым летом, недавно она пространно описала свое путешествие. Она, по ее слову, трекер. Странно, почему "трекерка" или "трекерша" звучало бы для русских насмешливо. Это любители продолжительных походов и блужданий по горам. Ее описание оказалось на моей странице в фейсбуке. Она назвала его "приглашением разделить восхищение от путешествия в Крым", - передает Радио Свобода. - Кое-что прочитаю: "В отличие от моих излюбленных трекингов в Гималаях, формат походов в Крыму более щадящий… Длинный переход подобен динамической медитации - начинаешь слышать и слушать себя и Бога внутри себя". Далее – о более простых вещах: "Продукты в магазинах и на рынке стоят так же, как и в Москве, но здесь все гораздо вкусней: сахаристые на разломе помидоры, брызжущий соком сладкий красный лук, огурцы, зелень – всё вне конкуренции. А домашний сыр, колбаса и алкоголь! К примеру, самодельный коньячок (чача, настоянная на дубовой коре, местных травах, миндале или ванили) – это что-то… и всего-то по пятьсот рэ за литр отменного качества: наутро никаких негативных последствий для организма!", - пишет она.

Ей везло на покладистых проводников и экскурсоводов. "В доме-музея Грина хранитель разрешил мне посидеть в кресле писателя - вдруг да преисполнюсь вдохновения!..Через день после "Тропы Грина" проводник пригласил нас с дочкойв заповедник. На самом деле для туристов он закрыт, но у него есть свои каналы. Не воспользоваться такой возможностью просто грех! В четыре тридцать утра мы были уже на тропе. Рассвет встречали в горах. Грандиозное зрелище - солнце над Коктебелем!". Завершается сочинение так: "Закончить хочу Волошиным – всё-таки без него никак: "О, Киммерии темная страна, /Заключена и преображена". И так далее. Да, каждый раз на пути в Тихую бухту она подолгу смотрела на знаменитое платО, словно специально устроенное для планеристов. Читаю: "В конце тридцатых годов здесь (в СССР!) побывал Герман Геринг – рейхсмаршал нацистской Германии, создатель Люфтваффе, известный фанат планеризма: во время войны он лично запретил немецким летчикам бомбить это плато в целях сохранения его уникальных лётных качеств.

Может быть, поэтому мы и можем сейчас лицезреть безупречно ровную вершину горы – иллюстрацию неоднозначности водораздела между добром и злом", - пишет госпожа Бистроф. Одна существенная подробность. Отправилась она в Крым не через Украину, что было возможно, а минуя эту страну, то есть, побывала на украинской территории без разрешения украинских властей, нарушила закон. За это ее осудили ее читатели-украинки и украинцы. От них-то я и узнал об этой женщине. Они не стали обсуждать с нею Геринга. Евгения Комарова, например, написала о другом: "У меня ощущение, что на меня амбалы ночью напали, избили и серёжки из ушей с кровью вырвали, а теперь люди, прекрасно знающие о том, как всё было, в моём присутствии спокойно обсуждают красоту и стоимость этих сережек". Елена Мирошниченко: "Я когда читаю такое, у меня ледяной холод в душе, как из склепа. Они с мертвыми душами". Слушайте, как ответила этим людям Анна Бистроф: "Я убежденный антагонист существующего в России режима и аннексии Крыма: неоднократно участвовала как в акциях протеста (начиная с Болотной), так и в дискуссиях на эту тему.

Прошедшим летом впервые побывала в Крыму: как думающему человеку, хотелось своими глазами пощупать материю – что к чему... Больше не верю ни одной пропаганде - ни левой, ни правой. Да, летала самолетом "Москва-Симферополь", так как это самый удобный логистический прием – только и всего", - объясняет своим недоброжелателям Анна Бистроф. Да, только и всего. Вот как, стало быть, современный русский человек с запросами любит удобства, в том числе логистические. Логистические - это удобства передвижения. Думаю, что будущие заметные перемены в России будут, если будут, вызваны волей других людей, тех, что попроще, не таких требовательных, не имеющих понятия, что такое "динамическая медитация" и какие добрые дела следует числить за рейхсмаршалом Герингом.

"Вспомнилось тут мне, Анатолий Иванович, - следующее письмо, - как один прославленный русский политзаключенный, едва покинув после десяти лет путинский лагерь, доставил своим коштом в Киев чуть ли не целый пассажирский состав лучших друзей Украины. Это были самые известные, даже прославленные демократы. Идея заключалась в том, чтобы уговорить украинцев не слишком далеко уходить от России после Майдана, поскольку она, мол, не вся путинская. Есть такое французское выражение: дежавю, по-русски - то, что уже было, повтор. Вот этот десант лучших друзей Украины из Москвы с задачей вернуть украинцев в строй, чтобы дружной демократической семьей бороться за все лучшее против всего плохого, мне напомнил историю столетней давности, - пишет автор. - Точно так же, с таким же намерением, поспешили в Киев ровно сто лет назад петроградские демократы, как только узнали, что там какие-то люди объявили себя властью и хотят автономии Украины в составе демократической Росии.

Всего-навсего автономии, но это так обеспокоило лучших людей Петрограда, что они бросили все свои дела и помчались в Киев", - пишет господин Яценко. Спасибо за уместное напоминание, господин Яценко. Войти в тот десант Ходорковского отказался один-единственный человек. Один-единственный человек сразу увидел имперскую подоплеку той, вполне благонамеренной, затеи. Это историк и политолог Игорь Клямкин. Он не ошибся, как показало дальнейшее поведение бывшего путинского узника. Был узником – стал союзником. В главном, как ни верти, союзником, хотя и называет его уголовником.

"Нам с мужем за сорок, - пишет женщина, придумавшая себе имя Коко. - У нас нет детей. В молодости нужно было получить образование, как-то закрепится на работе, а потом... Мы привыкли без них. Они требуют затрат и некоторых лишений. У нас две комнаты. У каждого своя и свое личное пространство. Мы давно не спим в одной комнате. Муж - жаворонок, я - сова. Мы не контролируем друг друга. Мы любим друг друга, вместе проводим отпуска. Мы даже занимаемся сексом, причем, с удовольствием. Я люблю ходить на фитнес, в салон красоты. Еще люблю вышивать и вязать. И вкусно (со слов мужа) готовлю. В общем, не скучаю. Мои родные, наши друзья достают нас вопросом: где дети? Кто воды в старости вам подаст? Почему я не знаю паролей от аккаунтов мужа? И ещё, о, ужас, почему он не отдает мне свою зарплату! Мне сложно объяснить им, что для меня, бедной инженерки в небольшом белорусском городе, все-таки что-то значит качество жизни. Вот блин, не хочу я есть батон с колбасой на завтрак и макароны с сосиской на обед! Я не очень прихотлива, но хочется питаться так, как мне нравиться, а не по потребительской корзине. По ней мы вдвоем должны съесть за год сто тридцать килограммов ржаного хлеба и восемьдесят шесть - пшеничного. И двести тридцать - картошки! Примерно так живут мои подруги. Спят с мужьями в одной комнате и даже в одной кровати, но отпуска проводят по отдельности. Это их дело. Я слушаю их упреки и бесцеремонные вопросы, киваю, улыбаюсь.

Некоторые в разводе. У кого-то есть любовник. Кто-то терпит пьянки и измены, но лишь бы не развод. Меня осуждают, но я не осуждаю их! Живут как большинство. Однако, странно все, Анатолий Иванович. С одной стороны, тоже хочу быть обычной: чтобы трое детей, чтобы ветрянка с корью, чтобы делать с ними уроки, возить их к бабушкам-дедушкам, а с другой – не хочу. Не хочу такой нищеты, как у знакомых. Товарищ мужа работает без выходных по двенадцать часов в день, чтобы единственный сын занимался с репетитором и имел такой же дорогой телефон, как у одноклассников. Не хочу жить ради детей, но по-другому у нас, в нашем обществе, нельзя - осуждают", - говорится в письме.

Спасибо за письмо, милая Коко! По-моему все у вас с мужем хорошо, насколько это возможно в таких трудных условиях. Вы все еще не надоели друг другу. Это ведь главное. Вы уже почти избавились от неловкости перед окружающими. Это тоже хорошо. Пусть идут они лесом. А дети… Когда я вижу, как иная мать обращается со своим ребенком, то невольно жалею, что нельзя ее тут же отправить за колючую проволоку, хотя виновата она только частично. Просто дети – не ее призвание. Материнство ей навязано природой и обычаем. Когда-то одна француженка, ставшая из-за этого знаменитой, написала целый трактат, и не один, о том, что женщина должна следовать своей человеческой, а не половой природе. Женскую природу она назвала трансцендентной сущностью, то есть, данной свыше, не зависящей от вашей воли, что, в общем, унизительно, мол. Этот призыв быть, в первую очередь, личностью, а потом уже, если захочется, - супругой, матерью, хозяйкой семейного гнезда получил огромный отклик на Западе.

Там возникло целое движение: многие женщины захотели уйти из-под власти своей природы, жить по уму, а не по инстинкту. В том сочинении эта француженка, кстати, замечательно описала женское плотское желание – трепетание содержимого в раскрытой раковине, мягкое такое трепетание. Говорю это все, а перед глазами ее строка: "чтобы трое детей, чтобы ветрянка с корью, чтобы делать с ними уроки, возить их к бабушкам-дедушкам". Как видим, трансцендентность, будь она неладна, все же сказывается. Материнство своего требует, ждет, не теряет надежды.