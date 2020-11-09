Коронавирус и инсульт: украинская писательница рассказала о трудностях лечения COVID-19

Настя Мельниченко, писательница и активистка, также, как и другие известные люди, перенесла коронавирус. Во время болезни она столкнулась с некоторыми трудностями, о которых рассказала в комментарии для OBOZREVATEL .

Мельниченко боялась заразить детей, а также переживала из-за перенесенного ранее инсульта.

Писательница рассказала, что накануне того, как к ней должны были приехать дети, которые половину времени проживают с папой, а другую половину – с ней, она почувствовала себя плохо. В условиях пандемии необходимо было быстро сделать тесты, которые могли подтвердить наличие в организме вируса COVID-19. Выяснилось, что в обычной больнице тесты пришлось бы ждать неделю – делали их только по средам, а обратилась Мельниченко в четверг.

"Я поняла, что не могу так долго ждать и загуглила, какие лаборатории делают тесты быстро, чтобы можно было узнать результаты в тот же день. Нашла, поехала, и уже вечером у меня на руках был тест, которые подтвердил коронавирус", – сообщила Мельниченко.

При этом, вначале писательница думала, что у нее обычная простуда, пока в один из дней состояние не ухудшилось: появилась температура, ломота в теле, стало больно дышать. Но главный страх был в том, что в 28 лет Настя перенесла инсульт.

"Я читала, что у инсультников коронавирус сгущает кровь, мне было из-за этого очень страшно. Но, насколько я поняла, общаясь с семейным врачом, специфического лечения она мне не назначила, и я решила брать инициативу в свои руки, обойтись без государства и врачей. К счастью, мой молодой человек – врач и он мог за мной наблюдать", – отметила писательница

Девушка отметила, что спустя какое-то время появилась одышка от наименьших усилий и чтобы контролировать уровень кислорода в крови, Мельниченко приобрела пульсоксиметр. Кроме того, молодой человек наблюдал за Настей и мог постоянно проверять, нет ли у нее пневмонии.

"Хорошо, что у нас есть автомобиль, поэтому мы ездили гулять в лес. Парень говорил мне, что важно не лежать, чтобы не было застойных явлений. Меня удивило то, что самоизоляция была моей инициативой полностью. То есть, если бы я не хотела уходить на карантин, никто бы не контролировал меня. У меня на руках был тест, но никто даже не проследил, чтобы я ни с кем не контактировала", – прокомментировала писательница.

В целом, кризисное состояние, когда была одышка, боли в груди или невозможность двигать глазами, продлилось у Мельниченко пять дней. Затем остались лишь "классические" симптомы – отсутствие нюха и вкуса.

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