Писатели и общественные деятели обратились к Зеленскому из-за ущемления свободы слова в Украине

Украинские ученые, писатели и общественные деятели обратились с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием прекратить политически мотивированные преследования неподконтрольных власти телеканалов и других средств массовой информации.

Соответствующее письмо опубликовал на своей странице в Facebook Рух Опору Капітуляції.

Приводим полный текст письма:

"Требуем прекратить политически мотивированное преследование свободы слова в Украине.

В Украине усиливаются притеснения свободы слова.

За шесть месяцев 2020 эксперты Института массовой информации зафиксировали в Украине 112 случаев нарушений свободы слова. Из них 86 касались физической агрессии против журналистов.

Системному давлению со стороны Государственного бюро расследований и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания подвергаются телеканалы "Прямой", "Эспрессо", "UA: Суспільне мовлення".

Вследствие необоснованного секвестра государственного бюджета чуть не закрылся единственный крымскотатарский канал АТР. Поэтому канал- "беженец", о необходимости поддержки которого, в частности, говорится в постановлении парламента ЕС с февраля 2016 года, оказался на грани закрытия, до сих пор не может возобновить вещание в полном объеме из-за долгов за прошлый год и вынужденное увольнение большинства журналистского коллектива. Впервые за последние 5 лет отсутствует системная государственная поддержка канала АТР, который говорит круглосуточно на территорию временно оккупированного Крыма на трех языках: украинском, крымскотатарском и русском.

Если многочисленные визиты представителей ГБР и обыски на "Суспільному", изъятие документов, другие действия по "Прямому" канала можно было, хоть и с большими предосторожностями, интерпретировать в правовой плоскости, то после откровенного признания руководителя следственной группы Государственного бюро расследований Олега Корецкого в том, что руководством ГБР ему была поставлена задача арестовать телеканал "Прямой", ситуация приобрела совсем другую окраску.

Речь идет о сознательной попытке власти осуществить незаконные действия, направленные на ограничение распространения в украинском информационном пространстве объективной "информации", а следовательно, начать наступление на свободу слова, деятельность журналистов и основополагающие принципы демократического общества.

Возмущение вызывают также действия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, которое назначает откровенно необоснованные проверки "Прямого", целью которых является откровенно заказное аннулировании лицензии телеканала.

Более того, Национальный совет назначил ревизию еще одному заказчику, который в своей информационной политике демонстрирует государственную позицию и объективный взгляд на события. Речь идет о проверке телеканала "Эспрессо" за трансляцию в эфире программ украинских служб "Радио Свобода" и "ВВС NEWS Украина".

В то же время в информационном пространстве страны абсолютно свободно чувствуют себя СМИ, которые ретранслируют кремлевскую пропаганду, по российским лекалам комментируют внутриполитической ситуации в государстве, распространяя кремлевские фейки о якобы гражданскую войну на Донбассе и так называемое внешнее управление Украиной. Речь идет, как минимум, о четырех телеканалах – NewsOne, "112 Украина", ZIK и Интер (80% акций), которые чувствуют себя гораздо свободнее, чем национально-демократические каналы.

"Прямой" и другие, упомянутые выше государственные каналы, сегодня – лидеры информационного вещания с твердой патриотической, демократической, европейской позицией, что является критически важным в условиях информационной войны России против Украины. В их эфирах имеют возможность высказаться эксперты, которые занимают, прежде всего критические позиции по действующей власти. Но во всем мире критика является неотъемлемой частью демократического процесса, а канал только фиксирует глубокое разочарование общества непрофессиональными действиями власти.

Желание прекратить вещание "Прямого" не происходит непосредственно от Нацсовета или ГБР, которые, в этом случае используются как инструменты давления высшего руководства страны на независимое информационное пространство.

Должны подчеркнуть, что такая политика противоречит европейским ценностям и европейскому выбору Украины.

Выражаем полную поддержку коллективам всех независимых СМИ, в частности телеканалам "Прямой", "UA: Суспільне мовлення", АТР и "Эспрессо", и требуем от Президента Украины Владимира Зеленского прекратить давление на неподконтрольные власти медиа.

Обращаем внимание на необходимость сосредоточения усилий информационной политики на противодействии попыткам России представить ее военную агрессию против Украины как "внутриукраинский конфликт" и антигосударственной деятельности пророссийской пятой колонны внутри страны.

Киев, 29.07.2020".

Зверенння подписали:

1. Вячеслав Брюховецкий, Герой Украины, почетный президент НаУКМА.

2. Юрий-Богдан Шухевич, Герой Украины, украинский политический деятель, народный депутат Украины VIII созыва, многолетний политзаключенный.

3. Владимир Василенко, дипломат, общественный деятель, Чрезвычайный и Полномочный Посол, представитель Украины в Совете ООН по правам человека (2006-2010), член Стратегического Совета Движения сопротивления капитуляции.

4. Юрий Андрухович, писатель.

5. Сергей Квит, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия.

6. Владимир Емельян, политик, министр инфраструктуры 2016-19 гг.

7. Ярослав Яцкив, академик, участник инициативной группы "Первое декабря".

8. Иосиф Зисельс, участник инициативной группы "Первого декабря" и СР года.

9. Юрий Щербак, писатель, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины.

10. Владимир Огрызко, дипломат, политик, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины, министр иностранных дел Украины (2007-2009), член НС года.

11. Игорь Козловский, религиовед, президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений, участник инициативной группы "Первого декабря", узник совести т.н. "ДНР".

12. Даниил Лубкивский, дипломат, общественный деятель, Чрезвычайный и Полномочный Посланник, заместитель министра иностранных дел Украины (2014), член НС года.

13. Игорь Гук, профессор медицины, иностранный член НАНУ.

14. Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХ1), член НС РОКа

15. Александра Гнатюк, профессор истории НаУКМА, участница инициативной группы "Первого декабря".

16. Евгений Быстрицкий, философ.

17. Михаил Басараб, политолог, член президиума Общественного комиссии по расследованию и предупреждению нарушений прав человека в Украине.

18. Елена Стяжкина, доктор исторических наук, писательница.

19. Андрей Левус, сокоординатор Движения сопротивления капитуляции.

20. Николай Рябчук, почетный президент Украинского ПЕН-клуба.

21. Роман Бессмертный, политик, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, Вице-премьер-министр Украины (2005), член Стратегического Совета Движения сопротивления капитуляции.

22. Геннадий Боряк, зам. директора Института истории Украины Национальной академии наук Украины.

23. Игорь Лапин, ветеран АТО, народный депутат Украины 8-го созыва.

24. Леонид Финберг, директор Центра исследований истории и культуры восточноевропейского еврейства НаУКМА, главный редактор издательства "Дух и Литера".

25. Сергей Высоцкий, журналист, народный депутат Украины 8-го созыва.

26. Бронислав Тутельман, художник.

27. Николай Горбаль, поэт, бывший политзаключенный.

28. Александр Иванов, сокоординатор Движения сопротивления капитуляции, инициатива Переходи на украинский.

29. Борис Потапенко, Председатель Совета Украинской государственных организаций мира (РУДОС).

30. Александр Габович, доктор физ.-мат. наук, Институт физики НАН Украины.

31. Игорь Мазур, офицер ВСУ, правозащитник.

32. Юрий Гончаренко, Фонд поддержки демократических инициатив.

33. Владимир Кузнецов, доктор филос. наук, профессор.

34. Ильми Умеров, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.

35. Олесь Городецкий, председатель Христианского общества Украинская Италии.

36. Станислав Федорчук, ОО Украинская народная рада Донетчины и Луганщины.

37. Вахтанг Кебуладзе - доктор философских наук, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

38. Орест Стецив, Лига Украинских Канады.

39. Николай Грицковян, Организация Обороны Четырех Свобод Украины (ООЧСУ).

40. Сергей Рябченко, профессор, чл.-корр. НАН Украины.

41. Святослав Бойко, музыкант, общественный деятель.

42. Соломия Фарион, Председатель ОО Молодежный националистический конгресс.

43. Александр Бакай, академик НАН Украины, заведующий отделом ННЦ "ХФТИ" НАН Украины.

44. Святослав Маринин, член совета учредителей общественно-политического движения "Граница".

45. Николай Марченко, кандидат юридических наук, ведущий эксперт Ассоциации украинских юристов.

46. Сергей Жадан, писатель.

47. Иван Ясковець, доктор физ.-мат. наук, ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины.

48. Мирослав Гай, общественный деятель, руководитель благотворительного фонда Мир и Ко.

49. Стефан Романов, сопредседатель Союза Украинских Организаций Австралии.

50. Сергей Пархоменко, директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД им Александра Никонорова.

51. Виталий Овчаренко, Движение переселенцев Украины.

52. Тарас Гребеняк, ОО Украинская дело.

53. Дмитрий Харьков, Запорожье, общественный деятель, офицер безопасности гуманитарной миссии.

54. Карл Волох, блоггер.

55. Татьяна Хорунжа, редактор газеты "Форум наций".

Facebook / Рух Опору Капітуляції

Facebook / Рух Опору Капітуляції

Facebook / Рух Опору Капітуляції

Facebook / Рух Опору Капітуляції

Facebook / Рух Опору Капітуляції