"Пирамида Захарченко": в сети обнаружили странное фото из "ДНР"

Пользователи сети сравнили фото териконов с территории так называемой "Донецкой народной республики" с египетсками пирамидами.

Снимок опубликовал на своей странице в Twitter Fashik Donetskiy.

Его пост вызвал волну насмешек со стороны других пользователей сети.

"Это ровеньковские пирамиды или пирамида х*йопса, кто в курсе?" – пишут в Twitter.

"Пирамида Захарченко", "Сфинкса, похоже, уже украли", - язвительно пишут люди в комментариях к данной публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россию предупредили о ядерной катастрофе из-за "ДНР".