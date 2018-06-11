"Пирамида Захарченко": в сети обнаружили странное фото из "ДНР"

Пользователи сети сравнили фото териконов с территории так называемой "Донецкой народной республики" с египетсками пирамидами.
Снимок опубликовал на своей странице в Twitter Fashik Donetskiy.
Его пост вызвал волну насмешек со стороны других пользователей сети.
"Это ровеньковские пирамиды или пирамида х*йопса, кто в курсе?" – пишут в Twitter.
"Пирамида Захарченко", "Сфинкса, похоже, уже украли", - язвительно пишут люди в комментариях к данной публикации.
Как сообщал OBOZREVATEL, Россию предупредили о ядерной катастрофе из-за "ДНР".