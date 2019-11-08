"Пипл схавает" - это не про авиацию! "Президент МАУ раскритиковал исследование КМИС

Президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне раскритиковал исследование КМИС о приобретении авиабилетов и отношению к авиакомпаниям.

На своей странице в Facebook он отметил, что это исследование вызывает больше вопросов, чем ответов. В частности, по его убеждению, выборка, согласно которой человек просто покупал билеты один раз в 18 месяцев, не является репрезентативной.

"Почему забыли о тех, кто летает часто и кому реально есть с чем сравнивать? А как гендерные, социальные срезы, уровень доходов?", – отмечает Дыхне.

Евгений Дыхне

Кроме того, он обратил внимание на перечень авиакомпаний, представленных в исследовании. Дыхне отметил, что если это выборка только по зарегистрированным в Украине, то лишние Wizz Air, Ryanair и Ernest и не хватает Браво, Розы Ветров, Азура и т.д. Если в целом о тех, кто летает к нам, то не хватает LOT, Alitalia, SAS, Lufthansa.

Кроме того, по его мнению некоторые вопросы исследования не уместны.

"Как пассажиры относятся к конкретной компании из перечня?" Да никак, они ими просто не летали. Поэтому и ответы "не знаю" на уровне 60%. "При одинаковых факторах, какую компанию выберете - украинскую или иностранную?". То есть, нужно выбирать именно между МАУ / Мотор Сич и WizzAir / Ryanair / Ernest? Опять вопрос: почему именно между ними, и с чем сравниваете? Сетевую МАУ с point to point Wizzair? Вам люди четко ответили "не знаю", - отметил президент МАУ.

Он добавил, что выступает за то, чтобы не генерировать фантазийные анализы и включать критическое мышление.

"Пипл схавает" - это не про авиацию, там все намного сложнее. Хотя, социологи такие люди, что и на избирательных кампаниях могут "странные" результаты показывать, когда социологию заказывает конкретный кандидат. Интересно, в авиации тоже так работает?", - написал Дыхне.

Как писал OBOZREVATEL, президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне выступил против имеющихся в ней правил и пообещал их изменить. Поводом стал пост журналиста Богдана Болховецкого о плохом сервисе на борту одного из самолетов МАУ.

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