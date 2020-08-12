Пингвины в Антарктиде оказались на грани исчезновения: ученый предупредил об опасности

Пингвины, которые обитают в Антарктиде, исчезнут за время жизни нынешних детей из-за изменений климата.

Об опасности вымирания предупредил исследователь и защитник океана Филипп Кусто, внук Жак-Ива Кусто, сообщает РИА Новости.

"В Антарктиде этот год был одним из самых жарких в Антарктиде, там было +20 по Цельсию. Такая погода хороша для Калифорнии, но не для Южного полюса. Что касается животных, то у нас есть маленький ребенок – девочка, и при ее жизни исчезнут пингвины из Антарктиды. Может быть, некоторые виды останутся в Аргентине, но те, что обитают в Антарктиде, исчезнут", – сказал он.

По его словам, сейчас защищено 6% морских акваторий. Если новый заповедник будет создан, то удастся защитить 10% Мирового океана.

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