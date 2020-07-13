Пилотный выпуск "курсантов ДНР" показали в сети: в рядах – пособники террористов из "Миротворца"

Общество 17:15, 13.07.2020 Обновлено: 18:16, 13.07.2020

Среди выпускников так называемого “Донецкого высшего общевойскового командного училища" в “ДНР” оказались пособники террористов, включенные в украинскую базу “Миротворец”.

Об этом рассказал Telegram-канал Анатолий Штирлиц. Он опубликовал фотографии из соцсетей донецких “выпускников”.

“Знакомьтесь, вчерашний выпускник ДонВОКУ Дмитрий Ершов. В 2015 году присоединился к российско-оккупационным войскам, вступив в учебное заведение, созданное и подконтрольное Кремлю.

На фото со страницы в ВК датированном 23.09.2019 года, во время прохождения обучения, Дмитрий "случайно" выполняет упражнение по стрельбе из ВСС "Винторез", который есть только на вооружении подразделений ВС РФ”, – сказано в сообщении.

Выпускник ДонВОКУ Дмитрий Ершов
(Telegram-канал Анатолий Штирлиц)
Ершов постил в соцсетях фото прохождения обучения
(Telegram-канал Анатолий Штирлиц)
Ершов стреляет из ВСС "Винторез", состоящей на вооружении у армии РФ
(Telegram-канал Анатолий Штирлиц)
Ершов попал в базу "Миротворец"
(Telegram-канал Анатолий Штирлиц)

“Еще в 2015 году Виктория Яровая полуобнаженная выкладывала фото в соцсетях, где она замотана в форму российско-оккупационных войск "Спарта" и "Сомали". Позже она их удалила. Вчера из рук оккупантов получила за свою предыдущую, а возможно и настоящую "работу" погоны "лейтенанта" вымышленной Дырляндии”, – написал Штирлиц

Еще одна выпускница Виктория Яровая
(Telegram-канал Анатолий Штирлиц)
Яровая в форме террористического подразделения"Сомали"
(Telegram-канал Анатолий Штирлиц)
Яровая в форме террористического подразделения"Спарта"
(Telegram-канал Анатолий Штирлиц)
В 2015 году Ершов присоединился к российско-оккупационным войскам
(Telegram-канал Анатолий Штирлиц)
Яровая выкладывала в соцетях свои фото в военной форме подразделений террористов
(Telegram-канал Анатолий Штирлиц)

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 12 июля, во временно оккупированном Россией Донецке прошел первый выпуск 57 "курсантов Донецкого высшего общевойскового командного училища", которые пополнят ряды террористов "ДНР" и "ЛНР".

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