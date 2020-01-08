Летал более 14 лет: погибший пилот Boing оказался экс-командиром эскадрильи ВСУ

Второй пилот украинского Boing 737 Сергей Хоменко который погиб в авиакатастрофе в Иране был бывшим командиром эскадрильи Вооруженных сил Украины и имел опыт полетов более 14 лет.
Об этом сообщила в Facebook бригада транспортной авиации им. авиаконструктора Олега Антонова (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
"Он начал свою авиационную карьеру в качестве летчика военно-транспортной авиации. Более четырнадцати лет он летал в составе экипажей самолетов Ту-134, Ан-26, Ан-30. Прошел путь от командира авиационного отряда самолетов Ту-134 до командира ескадрильи "Голубая тропа", – рассказали в бригаде.
Погибший пилот Boing оказался экс-командиром эскадрильи ВСУ
Facebook бригады транспортной авиации им. авиаконструктора Олега Антонова
Отмечается, что Хоменко много лет возглавлял экипажи, которые выполняли наблюдательные полеты в рамках Договора об открытом небе в разных странах мира. Он воспитал не одного летчика I класса.
Погибший пилот Boing оказался экс-командиром эскадрильи ВСУ
Facebook бригады транспортной авиации им. авиаконструктора Олега Антонова
"Профессионал своего дела, летчик от Бога, справедливый и требовательный командир, и вместе с тем человек широкой души", – поделились воспоминаниями коллеги погибшего пилота.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", на борту которого находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
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