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8 января • обновлено в 21:41
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Летал более 14 лет: погибший пилот Boing оказался экс-командиром эскадрильи ВСУ

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Второй пилот украинского Boing 737 Сергей Хоменко который погиб в авиакатастрофе в Иране был бывшим командиром эскадрильи Вооруженных сил Украины и имел опыт полетов более 14 лет.

Об этом сообщила в Facebook бригада транспортной авиации им. авиаконструктора Олега Антонова (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Он начал свою авиационную карьеру в качестве летчика военно-транспортной авиации. Более четырнадцати лет он летал в составе экипажей самолетов Ту-134, Ан-26, Ан-30. Прошел путь от командира авиационного отряда самолетов Ту-134 до командира ескадрильи "Голубая тропа", – рассказали в бригаде.

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Погибший пилот Boing оказался экс-командиром эскадрильи ВСУ

Погибший пилот Boing оказался экс-командиром эскадрильи ВСУ

Facebook бригады транспортной авиации им. авиаконструктора Олега Антонова

Отмечается, что Хоменко много лет возглавлял экипажи, которые выполняли наблюдательные полеты в рамках Договора об открытом небе в разных странах мира. Он воспитал не одного летчика I класса.

Погибший пилот Boing оказался экс-командиром эскадрильи ВСУ

Погибший пилот Boing оказался экс-командиром эскадрильи ВСУ

Facebook бригады транспортной авиации им. авиаконструктора Олега Антонова

"Профессионал своего дела, летчик от Бога, справедливый и требовательный командир, и вместе с тем человек широкой души", – поделились воспоминаниями коллеги погибшего пилота.

Что известно о 9 членах экипажа самолета МАУ, который потерпел крушение в Иране, читайте в нашем эксклюзиве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", на борту которого находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

  • Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737, который рухнул возле аэропорта Тегерана, будет сложно опознать из-за высокой степени повреждений.

  • Спасатели обнаружили черный ящик украинского самолета Boeing 737, который разбился сразу после взлета.

  • Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал крушение украинского самолета МАУ в Иране.

  • В Иране назвали "официальную" причину крушения самолета МАУ.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Украина
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Голубая тропа? С гомбатом Торнадо что ли вместе служил?
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