Пик коронавируса в Украине сместится: ученые КПИ проанализировали распространение эпидемии

Ученые Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ им. Игоря Сикорского представили новые результаты моделирования распространения пандемии коронавируса регионами Украины.

Исследования проводились с использованием методов технического анализа временных рядов на основе индикаторов "zigzag" и "supertrend", широко применяющиеся для отслеживания основных тенденций поведения фондовых рынков, которые по характеру волатильности подобны поведению процессов распространения пандемии. Принимались во внимание различия коммуникации населения, различные религиозные традиции, неравномерность миграционных потоков, региональные особенности противодействия и борьбы с болезнью и тому подобное.

Согласно проведенному анализу, функция скорости изменения количества случаев COVID-19 в Украине приобрела своего максимума на 51-52 день от первого зарегистрированного больного, а именно 22 апреля 2020, в Киеве – 16 апреля. После достижения этого максимума в результате применения карантинных мероприятий состоялся "излом" предыдущей тенденции и началось снижение скорости роста количества случаев заболевания, как это и предполагалось в первом исследовании киевских политехников.

Коронавирус в Украине delo.ua

Сейчас в столице наблюдается тенденция на спад количества новых больных в день. Тренд на рост отмечают в Винницкой, Волынской, Днепропетровской и Львовской областях. В Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Полтавской и Тернопольской областях наблюдается тренд на падение числа новых инфицированных. В Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Харьковской, Черкасской и Черновицкой областях ситуация стабильная. Менее 200 больных зафиксировано в Донецкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областях – в этих регионах данных для анализа недостаточно.

Ученые также предоставили результаты краткосрочного прогнозного моделирования количества больных COVID-19 в Украине и Киеве на 11.05.20-15.05.20. Было отмечено, что на десятидневном отрезке времени (06.05.20-15.05.20) характер развития пандемии приобретает более четкую линию с уровнем "плато" – (400-550) новых инфицированных в день. Такой характер развития процесса может продолжиться до третьей декады мая 2020 года, в течение которой может наступить пик пандемии. После чего пандемия, вероятно, может пойти на спад (количество ежедневно инфицированных будет устойчиво ниже количества ежедневно выздоровевших людей).

Для города Киева в течение десятидневного отрезке времени (06.05.20-15.05.20) процесс развития пандемии пока имеет более нестационарный характер с вероятной сравнительно высокой волатильностью этого процесса на следующей неделе.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам украинского эпидемиолога, пик заболеваемости на коронавирус в Украине может сместиться на 10 дней. Его ожидают после окончания майских праздников – ориентировочно до 19 мая.