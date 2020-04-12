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12 апреля • обновлено в 12:12
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Пик коронавируса в Украине будет менее агрессивным: Ляшко назвал точную дату

5.8т
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Пик эпидемии коронавируса COVID-19 в Украине ожидается 17 апреля.

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Как заявил в интервью LB.ua главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, если украинцы будут придерживаться карантинных мер, то пик коронавируса пройдет на невысоких показателях.

Виктор Ляшко

Виктор Ляшко

"Но динамика может быть разная. Это новый вид возбудителя, он может повести себя неожиданно. Сейчас мы накладываем наш сценарий на тот сценарий, который был в европейских странах, и четко видим, что благодаря тому, что ввели превентивные меры, от 100 до 1000 случаев мы шли больше дней, чем, например, Италия. От 1000 до 10000 тоже идем медленнее, увидим, как дойдем", – отметил он.

Ляшко подчеркнул, что в Украине тестируют на коронавирус всех, кого нужно тестировать.

"Но это на национальном уровне мы так видим. Когда выезжают коллеги в регионы, видят, где нарушаются наши алгоритмы. Однако волшебный пендель спасет этот мир и Украину в том числе", – добавил главный санврач.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оптимистическому сценарию Министерства здравоохранения Украины, коронавирусом COVID-19 будет инфицировано не более 2% населения страны.

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Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
вирус
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