Пик еще не настал: почему Украина может проиграть битву с коронавирусом

В условиях быстрого распространения пандемии коронавируса по миру, отсутствие вакцины и иммунитета у населения, наилучшим способом снизить риск массового заражения является самоизоляция. Но не только карантин помог некоторым странам преодолеть вспышку заболеваемости, а и полное тестирование своих граждан на COVID-19.

Какие возможности у Украины проводить больше тестов и поможет ли это уже сейчас остановить распространение китайского вируса – узнавал OBOZREVATEL.

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Массовое тестирование как метод борьбы с коронавирусом

Еще в конце февраля и начале марта Южная Корея была на втором месте по числу зараженных на COVID-19, но властям и медикам удалось взять под контроль вспышку заболеваемости методом поголовного тестирования населения. В марте месяце страна ежедневно могла тестировать по 15 тыс. человек и с начала эпидемии провела более 300 тыс. тестов.

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По подобному сценарию пошли и в Сингапуре. С начала эпидемии там заразились 683 человека, из них 172 уже выздоровели, зафиксировано 2 смерти от коронавируса. Количество заболевших и смертей могло быть значительно выше, если бы в стране не стали массово проводить тесты, которых уже насчитывается более двух десятков тысяч.

К сожалению, сделать нечто подобное не смогли в Италии и Испании. Эпидемия там начала развиваться стремительно, в первую очередь из-за запоздалого введения ограничений. Пока в отдельных регионах шел большой прирост зараженных, в других местные жители и туристы спокойно посещали бары, рестораны, развлекательные центры. Теперь же массовое тестирование не способно остановить вспышку.

В Германии сложилась несколько другая ситуация, активное тестирование сейчас позволяет держать под контролем всех заболевших, не давая заражать других. Сейчас в стране есть возможность проводить более 160 000 тестов в неделю, для этого работает целая сеть немецких лабораторий.

К тому же немцам удалось значительно сократить количество умерших благодаря большому количеству оборудованных, в том числе и аппаратами ИВЛ, мест для лечения.

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Украина не готова

Что же касается нашей страны, то по состоянию на 26 марта, Центром общественного здоровья было проведено около 1050 ПЦР-тестов, еще меньшее количество провели в областных лабораториях. И этого катастрофически мало.

На 27 марта официально подтверждено 218 случаев коронавируса среди украинцев, но вирусологи утверждают, что зараженных в разы больше. За последние 10 дней в Украину из-за границы вернулись десятки тысяч наших сограждан, часть из которых могут быть потенциальными носителями вируса. С учетом того, что инкубационный период составляет как минимум 14 дней, все это время человек может не подозревать о своем заболевании и распространять вирус в массы.

Эпидемия коронавируса в Украине "Деловая столица"

Чтобы этого не допустить, нужно было тестировать каждого, но у Украины просто нет возможностей.

"Что касается ПЦР-тестов, оборудования нет, оно дорогое, реактивов нет, и они еще дороже. Их нет даже в том количестве, которое могли бы поставить на рынок Украины. Допустим, даже если закупить оборудование и поставить по крупным лабораториям и обучить персонал, главная проблема –это реактивы. Потому что они только разработаны и пока нет выпуска в масштабном количестве", – рассказала в комментарии OBOZREVATEL инфекционист Анна Григорчик.

Но это не единственная причина, по которой эпидситуация в Украине не находится на достаточном контроле. У нас нет возможностей полностью изолировать уже подтвержденных больных, и не проводятся никакие мероприятия по обеспечению карантина для тех, кто может быть потенциально заражен.

"Что у нас происходит? Источник заболевания, вместо того, чтобы его изолировать на два инкубационных периода, то есть на 14 дней, как минимум, а лучше на 28 дней, его просто отпускают в народ. Ему говорят сидеть в квартире, где есть семья. А семья при этом выходит на улицу и контактирует з другими людьми, и дальше разносит инфекцию", – объясняет всю опасность ситуации инфекционист.

По словам Григорчик, у нас еще есть шансы остановить эпидемию, но только если будут предприняты качественные меры по изоляции заболевших и диагностике.

"В обратном случае она остановится только тогда, когда переболеет основная часть населения, и выработается коллективный иммунитет", – отметила она.

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