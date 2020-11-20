Пик эпидемии в Украине будет в январе-феврале, статистику можно умножать на 5, – врач

Пик эпидемии коронавируса в Украине будет достигнут в январе-феврале, а нынешнюю статистку в 12-13 тыс. больных можно умножать на 5.

Об этом OBOZREVATEL сказал главный врач медицинского центра "Биокурс"Тарас Жиравецкий. По его мнению, на данный момент Украина только разгоняется, хотя этот период у нас считается как вторая волна.

"Пик должен наступить где-то в январе-феврале – тогда будет наибольшая нагрузка на тех, кто заболел и попал в стационар. Дальше пойдем вниз. Сейчас мы только разгоняемся, хотя считается, это как вторая волна. Трудно сказать, сколько больных будут выявлять в пик. Даже нынешнюю статистку в 12 тыс. можно умножать на 5", – допустил врач.

На уточнение OBOZREVATEL, почему на 5, а не на 3, как оценивает Всемирная организация охраны здоровья (ВОЗ), Жиравецкий отметил, что не все больные со статистики попадают в больницы.

"Даже каждый третий не попадает в стационар и не каждый десятый. Думаю, где-то 32 тыс. больных в сутки у нас есть. Но коллективного иммунитета пока нет. Он наступает, когда переболеет 60-70 процентов населения", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, раньше Тарас Жиравецкий объяснил сложное протекание коронавируса присуще людям старше 35 лет. По его словам, в последнее время им стала чаще болеть молодежи, что связано с общим увеличением количества больных.