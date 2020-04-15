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15 апреля • обновлено в 13:06
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Пик коронавируса во многих странах пройден: эпидемиолог объяснила позитивную динамику

1.2т
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Ежедневное уменьшение количества инфицированных короновирусом в определенных странах (Испания, Германия, Австрия, Польша. – Ред.), в частности в Италии, свидетельствует о том, что пик эпидемии во многих из них пройден.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказала украинский эпидемиолог Лариса Мухарская, комментируя данные центра Джона Хопкинса. Так, за минувшие сутки диагностировали 58 800 новых заражений, что на 11 500 меньше, чем 13 апреля.

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"В определенных странах, где ежедневный рост количества инфицированных был достаточно активным, например в той же Италии, и где регистрировали по несколько тысяч человек в сутки, уже начали отмечать уменьшение инфицирования. Пик эпидемии во многих из них пройден. Однако все еще есть страны, где отмечается рост заболеваемости. Где-то регистрируют очень много людей, а кое-где уже значительно меньше. Поэтому говорить о пике пандемии на всей планете в целом – пока сложно", – отметила она.

Коронавирус в мире

Коронавирус в мире

5 канал

Мировая статистика заражения коронавирусом свидетельствует – в США, Франции, Великобритании, России ежедневно регистрируют увеличение количества больных.

Cкриншот

Cкриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие месяцы количество инфицированных коронавирусом в мире начнет уменьшаться, но не из-за карантина, а за "естественной волны самой эпидемии".

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Автор
Галина Остаповец Галина Остаповец
Тема
Коронавирус
Тег
вирус
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