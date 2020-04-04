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4 апреля • обновлено в 11:09
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Пик эпидемии коронавируса в Украине начнется через 10 дней – Минздрав

4.2т
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Пик эпидемии коронавируса COVID-19 в Украине начнется ориентировочно с 14-15 апреля.

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Как рассказал на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, в это время начнется массовое поступление в больницы тяжелых больных.

Виктор Ляшко

Виктор Ляшко

"Это может привезти к большому количеству негативных последствий, в том числе летальных", – отметил он.

По словам Ляшко, задача каждого украинца – сознательно относиться к своему здоровью и придерживаться правил карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль экстренно обратился к украинцам и объявил об усилении карантинных мер из-за коронавируса.

Среди прочего, запрещается с 6 апреля пребывание в общественных местах без надетой маски, респиратора; перемещение группой лиц более чем по два человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей); пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей и т.д.

Ранее заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил. что пик эпидемии коронавируса припадет примерно на 15-25 апреля.

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Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения вирус
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