Пик COVID-19 в Украине еще впереди: ученые спрогнозировали, когда пандемия пойдет на спад

Марина Лисничук Общество 11:05, 17.05.2020 Обновлено: 11:09, 17.05.2020

Спад пандемии коронавируса COVID-19 в Украине придется на конец мая, при этом пик заболеваемости еще впереди.

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Такие данные озвучили в Мировом центре данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при Киевском политехническом институте имени Сикорского. Отчет ученых опубликован на сайте Центра.

По их словам, на 15-дневном отрезке времени (с 6 по 20 мая) характер развития пандемии приобретает более линейный характер с "плато" на уровне 400-550 новых инфицированных в день.

Пик заболеваемости COVID-19 в Украине еще впереди

Согласно результатам моделирования такой ситуации, развитие пандемии может продолжаться до третьей декады мая 2020 года, в течение которой, вероятно, наступит пик заболеваемости.

"После этого пандемия, вероятно, может пойти на спад, то есть количество ежедневно выздоровевших будет устойчиво больше числа ежедневно инфицированных", – говорится в прогнозе.

В то же время ученые обращают внимание, что каждый день количество тех, кто поборол COVID-19 в Украине приближается к количеству зараженных. То есть, в третьей декаде мая этот баланс может стать устойчиво положительным, что и покажет начало спада пандемии.

Подчеркнем, что соответствующие данные ученые получили, используя многослойную нейронную сеть Back Propagation. Средняя абсолютная погрешность в процентах прогноза не превышает 2,2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 17 мая в Украине официально подтверждено 18 291 случай коронавируса COVID-19. В то же время 433 из них были обнаружены только за последние сутки.

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