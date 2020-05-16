Пи**ец. Самое емкое слово, описывающее нашу медицину
Пи$дец - самое емкое слово, отписывающее нашу медицину.
Ситуация в семье друга.
У тещи, которая 1,5 месяца провела на даче в самоизоляции - случился инфаркт, скорая отвозит в местную больницу.
Там делают, согласно новых требований, тест на антитела коронавируса и... как бы выявляется, что они есть!
Внимание - не сам короновирус, а 1,5 полоски на тесте (точность которых 30%), выявляющем антитела.
В больнице паника.
Врач в неадеквате, верещит за уголовную ответственность и выпихивает тяжелобольную.
Больную в тяжелом состоянии собираются отправить хрен знает куда в Переяслав Хмельницкий в убитую больницу.
Скорых для тяжелобольных инфарктников с коронавирусом нет.
Семья в шоке.
Больная с инфарктом, реально на пороге жизни и смерти.
Не буду углубляться в подробности, но в данном случае ситуация благополучно разрешилась.
Приехавшая частная скорая, посмотрев на тест с 1,5 полосками, покрутила пальцем у виска, оценив адекватность главврача больницы.
Сданный лабораторный тест не подтвердил наличие коронавируса.
Больную в итоге перевезли в нормальную больницу с адекватными врачами.
И она идёт на поправку.
А что если бы ее повезли в Переяслов, представляете себе риски?
Подобная ситуация лишний раз показала глубину пи$деца и неадекватности нашей системы здравоохранения...
А что там у нас с медреформой?