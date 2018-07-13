Під Києвом провели рейд проти порушників вагового контролю на дорогах

Асоціація Нерудні надра України разом із Укртрансбезпекою та громадськими активістами провела спільний рейд щодо дотримання габаритно-вагової дисципліни.

Його вирішили провести тому, що мешканці Наддеснянщини, сіл Бориспільского району, багато років потерпають від великовантажних фур з піском, які руйнують дороги та домівки селян, повідомляється на сторінці Української асоціації видобувачів піску в Facebook.

Зазначається, що усі заклики до видобувачів піску встановити стаціонарні вагові комплекси залишаються без відповіді. 13 липня встановлений пересувний ваговий комплекс у селі Пухівка, зокрема, зафіксував чотири великовантажних авто із загальним перевантаженням 26 тон.

Рейд проти порушників

А рекордсменом в цей день, як найчастіше відбувається, визнано компанію "Альтком", яка тільки за накладною на одному зі своїх численних авто перевозила 35 тон піску. Тобто, 35 т піску + 16т авто = 51 тону, при тому, що допустима норма для доріг районного значення становить 24 тони. У зв'язку з цим виникає питання про можливість забезпечення якості доріг, адже окрім високої температури повітря, що руйнує дорожнє покриття (близько 30°С), вагова норма була перевищена вдвічі. Більше того, від численних великовантажних фур руйнуються домівки селян та уся місцева інфраструктура.

На жаль, пересувні вагові комплекси не в змозі вирішити питання кардинально. Адже кілька порушників, які були зупинені Укртрансбезпекою, — це лише крапля в морі. Щойно було накладено штрафи на перші авто, водії усіх попередили, й відвантаження тимчасово призупинилось. Але одразу після того, як пересувні вагові комплекси знімаються, рух та руйнування доріг поновлюються. І так буде доти, доки на завантажених шляхах не запрацює стаціонарний ваговий контроль.

Рейд проти порушників

А поки Асоціація Нерудні Надра України та громадські активісти планують допомагати місцевим мешканцям, захищати своє та громадське майно від методичного руйнування такими акціями, як описана вище.

Закликаємо усіх небайдужих громадян, місцевих мешканців, громадські організації та представників місцевих органів влади долучитися до боротьби за свої села та українські дороги!