Пиар на коронавирусе: как украинские власти довели Новые Санжары до паники

Ситуация со взбунтовавшимися местными жителями Новых Санжар в Полтавской области, куда на карантин привезли эвакуированных их Уханя украинцев, показала насколько наша власть неспособна на коммуникацию с людьми.

Огромное желание пиара наряду с некомпетентностью украинских чиновников, политиков и самого президента, как раз и привело к той позорной ситуации, за которой наблюдала не только Украина, но и весь мир. И главное, что никто из вышестоящих выводов делать не собирается.

OBOZREVATEL проанализировал, как политики доводят Украину до истерики.

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Все под контролем

С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский, когда 18 февраля на брифинге по поводу массовых обстрелов на Донбассе, он внезапно перешел на тему коронавируса.

Украинский глава довольно эмоционально отреагировал на ширящуюся информацию об абсолютной беспомощности властей в борьбе с новым вирусом и призывы блокировать эвакуацию.

Владимир Зеленский

По словам Зеленского, некоторые СМИ распространили дезинформацию, что для приема эвакуированных украинцев ничего не готово, на что он с уверенностью заявил: "Есть несколько вариантов, и мы полностью готовы".

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Кроме того, он обвинил некоторые политические силы в подстрекательстве людей к перекрытию дорог, о чем ему доложили правоохранительные органы, и пригрозил привезти украинцев к ним домой.

"А по поводу этих политических "товарищей" хочу вам сказать правду: если будете перекрывать дороги и подстрекать людей, мы привезем всех наших граждан – а мы обязательно их привезем домой, потому что это наша обязанность, конституционная, и просто человеческая – я лично привезу наших граждан в Конча-Заспу в их особняки!", – сказал он, заверив, что ситуация с вирусной угрозой находится под "полным контролем" украинской власти.

Владимир Зеленский

Контроля нет

Как оказалось, не все так радужно, как представлял себе президент. Возможно посыл про Конча-Заспу и зашел его избирателям, но как только стала просачиваться информация о том, что эвакуированных повезут на карантин в санаторий в Новых Санжарах, ситуация полностью дестабилизировалась.

В панике люди вышли на улицы, и с помощью своих авто и шин стали перекрывать дорогу. Для охраны правопорядка на место отправили полицию и отряды Нацгвардии, на дороги выкатили даже БТРы.

На фоне стычек в Санжарах в Украину летел самолет с эвакуированными украинцами, который должен был приземлиться в харьковском аэропорту в 8:10 утра. Из-за сильного тумана в городе, самолет час кружил над Харьковом и в итоге улетел на Киев на дозаправку.

Стычки в Новых Санжарах REUTERS/Valentyn Ogirenko

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Тем временем в Новых Санжарах продолжались стычки местных жителей с полицией, а до властей стало доходить, что одни лишь громкие лозунги "это наши граждане, и мы их спасем" никоим образом не успокаивают людей.

За две недели подготовки власти так и не удосужились рассказать народу о конкретных мерах предосторожности во время эвакуации, что будет делаться по прибытию украинцев, куда их повезут, какие условия и главное, что делается для того, чтобы обезопасить самих эвакуированных и местных жителей от вероятной утечки вируса. До последнего даже никто не знал, где же будут размещать людей на карантин.

"Меры безопасности – беспрецедентны. Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать непопадание вируса в Украину. Несколько граждан не пустили на борт в Ухане, поскольку у них была немного повышена температура. Все, кто поднялся на борт, в удовлетворительном состоянии", – заявил Зеленский, когда в Санжарах ситуация уже накалялась до предела.

Санжары REUTERS/Valentyn Ogirenko

Санжары REUTERS/Valentyn Ogirenko

Снжары REUTERS/Valentyn Ogirenko

Пиар был, стратегии не было

История в Санжарах закончилась прорывом автобусов с эвакуированными через протестующих, которые закидали транспорт камнями, разбив несколько стекол. От паники не спас даже приезд в город министра МВД Арсена Авакова, министра здравоохранения Зоряны Скалецкой и премьер-министра Алексея Гончарука.

Арсен Аваков, Алексей Гончарук и Зоряна Скалецкая УНИАН

Будучи на эмоциях, люди слабо слышали заверения чиновников в том, что никакой опасности для них эвакуированные украинцы не несут, и в общем, несмотря на дикое поведение, отчасти причины для него создали сами власти.

Протестующие разбили окна в автобусах REUTERS/Valentyn Ogirenko

Отсутствие полнейшей коммуникации с людьми со стороны политиков и чиновников, явное отсутствие четкой стратегии привели к такому результату. Вместо того, чтобы морально подготовить людей, Гончарук рапортует об успешной эвакуации.

Александр Гончарук

"Операция является фактически беспрецедентной в истории Украины, поскольку подобные мероприятия фактически организовываются впервые. Конечно, невозможно просчитать все сценарии, но я уверен, что при существующих обстоятельствах все службы сработали хорошо", — сказал он.

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В самый критический для людей момент министр Скалецкая, чьей главной заботой должно быть здравоохранение нации, только к вечеру рискнула посетить Новые Санжары, где и был устроен очередной пиар.

Глава Минздрава заявила, что останется на двухнедельном карантине вместе с эвакуированными гражданами. И это на фоне нарастающей в стране паники из-за вероятности появления корановируса Covid-19 в Украине, когда министр должна заниматься обеспечением необходимого оборудования и препаратов и разрабатывать планы быстрого реагирования в случае ухудшения ситуации. И уж тем более накануне наступления второго этапа медицинской реформы, которая начнется 1 апреля этого года. Там работы у министра очень много.

Зоряна Скалецкая "РБК"

Даже на следующий день власти не признали, что в ситуация в Новых Санжарах разыгралась не в последнюю очередь из-за их безответственности. Всю вину просто переложили на людей. Владимир Зеленский сравнил происходящее со Средневековьем.

"Мы постоянно говорим, что Украина – это Европа. Так вот вчера, откровенно вам скажу, в некоторых эпизодах казалось, что мы – Европа эпохи Средневековья, к сожалению", – заявил президент Украины.

А Алексей Гончарук обвинил во всем информационные войны. Он подчеркнул, что произошедшие накануне события в Новых Санжарах являются следствием, в том числе и информационной войны, которая продолжается в отношении Украины "и изнутри, и внешне".

А пока каждый пытается свалить вину на кого-то или что-то, мировые СМИ уже подали информацию по-своему.

"Сотни полицейских в шлемах, полицейские фургоны и бронетранспортер были отправлены туда для поддержания порядка. В сторону полиции периодически несется "позор вам", - описывает обстановку Reuters.

“Эвакуированные в масках, измученные долгим путешествием, смотрели в разбитые окна автобуса, когда он медленно ехал под полицейским сопровождением”, – пишет The Guardian.

"Жители недовольны тем, что наш город принимает этих людей", – цитирует Forbes слова местного жителя.

Реакция мировых СМИ на события в Новых Санжарах

“Эвакуация людей из Уханя была окружена секретами, слухами и растерянностью. Власти до прибытия пассажиров не смогли эффективно сообщить об отсутствии опасности и держали пункт назначения в секрете. То, что самолет из Китая сначала полетел в направлении харьковского аэропорта на востоке Украины и облетел его, вызвало смятение и спекуляции в социальных сетях”, – пишет Forbes.

"Украинцы глубоко не доверяют своему правительству, поскольку страна страдает от коррупции и имеет слабую систему здравоохранения. Страна также боролась с эпидемией кори на фоне нежелания некоторых вакцинировать себя и своих детей", – пишет Deutsche Welle.

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