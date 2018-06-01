Петров пост-2018: что нельзя в эти дни

4 июня 2018 года в Православной церкви начинается Петров пост.

OBOZREVATEL расскажет о сути этого периода, обычаях и запретах, а также поделится рекомендациями о том, как правильно его провести.

Что такое Петров пост

Петров пост назван так потому, что заканчивается он всегда в день апостолов Петра и Павла, который Православная церковь ежегодно отмечает 12 июля.

Но дата начала поста – не фиксированная. Она привязана к дате Троицы. Пост начинается через неделю после Духова дня. В текущем году он выпал на 28 мая.

Таким образом, в 2018 году Петров пост продлится с 4 июня по 11 июля и составит 38 дней.

http://moretasty.ru

Что нельзя есть в Петров пост

- запрещены продукты животного происхождения, кроме молочных

- по средам и пятницам запрещены молочные продукты, рыба и растительное масло.

Что можно есть в Петров пост

- продукты растительного происхождения

- каши

- грибы

- рыбу, молочные продукты, растительное масло – кроме среды и пятницы.

- по средам и пятницам допускается только "сухоедение", то есть хлеб, овощи и фрукты.

1RRE

Что запрещено делать в Петров пост

- нельзя допускать переедания

- запрещено употреблять алкоголь. Разрешается только пригубить вино на большой церковный праздник, если он выпадает на этот период, а также в субботу и в воскресенье.

- в церкви нет жесткого запрета на занятие сексом во время поста, но все же супругам настоятельно рекомендуется воздерживаться от близости.

Что нужно делать в Петров пост

Любой церковный пост преследует цель приближения человека к Богу. Он неизменно связан с тремя важнейшими составляющими:

- покаяние

- молитва

- милостыня.

Церковь подчеркивает: пост – не диета, а способ приготовления себя, и, прежде всего, своей души к достойной встрече праздника.

В Православной церкви не установлены четкие возрастные рамки для тех, кто должен соблюдать пост. Как правило, детей привлекают к посту в возрасте 8-9 лет. Что касается люде пожилого возраста, то им рекомендуется принимать решение о соблюдении или несоблюдении поста с учетом состояния здоровья.

То же касается и тех верующих, которые страдают теми или иными заболеваниями. Церковь не рекомендует поститься, если это наносит вред вашему здоровью.

http://voskresinnia.org.ua

Намного большую ценность представляет пост духовный. Каждый, независимо от возраста и физического состояния, имеет возможность проанализировать свои поступки и мысли и раскаяться в тех из них, которые были недостойными. Каждый может найти время для молитвы.

Самая распространенная покаянная молитва Ефрема Сирина:

Господи и Владыка жизни моей! Не дай мне духа лени, беспечности, властолюбия и пустословия. Чистоту же души, смирение, терпение и любовь пошли мне, рабу Твоему. Господи, дай мне видеть мои собственные грехи и не осуждать брата моего, ибо благословен Ты на веки веков. Аминь.

И, конечно, приветствуются добрые дела, в том числе милостыня. Посмотрите, кто из людей, живущих рядом, нуждается в помощи. И помните: денежная помощь – это еще не все. Иногда достаточно одного вашего внимания и сочувствия, чтобы вернуть отчаявшегося человека к жизни.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, к чему привел научный эксперимент о воздействии молитвы на состав крови человека.