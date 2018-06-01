Петров пост-2018: что нельзя в эти дни

4 июня 2018 года в Православной церкви начинается Петров пост.
OBOZREVATEL расскажет о сути этого периода, обычаях и запретах, а также поделится рекомендациями о том, как правильно его провести.
Что такое Петров пост
Петров пост назван так потому, что заканчивается он всегда в день апостолов Петра и Павла, который Православная церковь ежегодно отмечает 12 июля.
Но дата начала поста – не фиксированная. Она привязана к дате Троицы. Пост начинается через неделю после Духова дня. В текущем году он выпал на 28 мая.
Таким образом, в 2018 году Петров пост продлится с 4 июня по 11 июля и составит 38 дней.
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Что нельзя есть в Петров пост
- запрещены продукты животного происхождения, кроме молочных
- по средам и пятницам запрещены молочные продукты, рыба и растительное масло.
Что можно есть в Петров пост
- продукты растительного происхождения
- каши
- грибы
- рыбу, молочные продукты, растительное масло – кроме среды и пятницы.
- по средам и пятницам допускается только "сухоедение", то есть хлеб, овощи и фрукты.
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Что запрещено делать в Петров пост
- нельзя допускать переедания
- запрещено употреблять алкоголь. Разрешается только пригубить вино на большой церковный праздник, если он выпадает на этот период, а также в субботу и в воскресенье.
- в церкви нет жесткого запрета на занятие сексом во время поста, но все же супругам настоятельно рекомендуется воздерживаться от близости.
Что нужно делать в Петров пост
Любой церковный пост преследует цель приближения человека к Богу. Он неизменно связан с тремя важнейшими составляющими:
- покаяние
- молитва
- милостыня.
Церковь подчеркивает: пост – не диета, а способ приготовления себя, и, прежде всего, своей души к достойной встрече праздника.
В Православной церкви не установлены четкие возрастные рамки для тех, кто должен соблюдать пост. Как правило, детей привлекают к посту в возрасте 8-9 лет. Что касается люде пожилого возраста, то им рекомендуется принимать решение о соблюдении или несоблюдении поста с учетом состояния здоровья.
То же касается и тех верующих, которые страдают теми или иными заболеваниями. Церковь не рекомендует поститься, если это наносит вред вашему здоровью.
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Намного большую ценность представляет пост духовный. Каждый, независимо от возраста и физического состояния, имеет возможность проанализировать свои поступки и мысли и раскаяться в тех из них, которые были недостойными. Каждый может найти время для молитвы.
Самая распространенная покаянная молитва Ефрема Сирина:
Господи и Владыка жизни моей! Не дай мне духа лени, беспечности, властолюбия и пустословия. Чистоту же души, смирение, терпение и любовь пошли мне, рабу Твоему. Господи, дай мне видеть мои собственные грехи и не осуждать брата моего, ибо благословен Ты на веки веков. Аминь.
И, конечно, приветствуются добрые дела, в том числе милостыня. Посмотрите, кто из людей, живущих рядом, нуждается в помощи. И помните: денежная помощь – это еще не все. Иногда достаточно одного вашего внимания и сочувствия, чтобы вернуть отчаявшегося человека к жизни.
Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, к чему привел научный эксперимент о воздействии молитвы на состав крови человека.
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