Петра и Февронии 2018: поздравления и открытки

8 июля Православная церковь вспоминает покровителей семьи и брака - святых Петра и Февронию.

Эта пара, жившая в XIII веке, прославилась благодаря по-настоящему неземной любви и неземной верности – не только "до гроба", но и после смерти. OBOZREVATEL уже писал об истории Петра и Февронии, а также о том, как провести этот день.

Теперь мы предлагаем лучшие поздравления и открытки для тех, кто умеет беречь и ценить отношения.

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Петр и Февронья - супруги от Бога.

Хоть нелегка была жизни дорога,

Двое умели верно любить,

В паре до старости вместе дожить!

Вам я желаю любви покориться,

С тем, что не нравится, просто смириться,

Чувства любви никогда не терять,

Сердцем любить и ему доверять!

Пусть же решаются мирно проблемы,

А о семье вашей пишут поэмы!

Будете в счастье и радости жить,

Преданно, нежно друг друга любить!

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День святых Петра и Февронии -

Особый для влюбленных и любви!

Супружеские пары истинно молились,

Чтобы ненастья не касались их семьи.

Пусть праздник принесет семье удачу,

И Божьего благословения в придачу!

Пусть птица счастья прилетает к вам всегда,

Улыбок, мира, радости, добра!

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День Петра и Февронии – праздник для тех,

Кто по жизни идет без греховных утех,

Кто считает любовь дивным даром Небес

И семьей дорожит, как велел нам Творец.

Пожелать вам хотим нежных искренних чувств,

Поцелуев желанных единственных уст,

Понимания, кротости, мира, добра,

Драгоценного, нужного всем нам тепла!

Утешайте друг друга всегда в трудный час,

Пусть Господь вам терпения, мудрости даст.

Пронесите сквозь годы душевный свой свет!

Процветания, счастья и долгих вам лет!

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День Петра и Февронии – праздник семьи,

Бескорыстной, прекрасной и сильной любви.

Эта пара – бесспорно, для всех образец

Чистой преданной дружбы, союза сердец.

Вам желаем друг другом всю жизнь дорожить,

Свои чувства беречь, умножать и ценить.

Пусть Господь даст и мудрость, и добрый совет,

Как прожить вам в согласии множество лет!

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Мы вашу семью поздравляем сердечно!

Сумели вы чувства свои сохранить.

Пусть ваша любовь продолжается вечно,

Проблемы не смогут её угасить.

Желаем быть вместе в любое ненастье,

Союз ваш пусть будет для всех образцом.

Желаем большого и светлого счастья,

Пусть радость всегда наполняет ваш дом!

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Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что лишь 30% влюбленных пар способны сохранить отношения в длительной разлуке, при этом верность более свойственна мужчинам, чем женщинам.