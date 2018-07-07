Петра и Февронии 2018: поздравления и открытки

8 июля Православная церковь вспоминает покровителей семьи и брака - святых Петра и Февронию.
Эта пара, жившая в XIII веке, прославилась благодаря по-настоящему неземной любви и неземной верности – не только "до гроба", но и после смерти. OBOZREVATEL уже писал об истории Петра и Февронии, а также о том, как провести этот день.
Теперь мы предлагаем лучшие поздравления и открытки для тех, кто умеет беречь и ценить отношения.
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Петр и Февронья - супруги от Бога.
Хоть нелегка была жизни дорога,
Двое умели верно любить,
В паре до старости вместе дожить!
Вам я желаю любви покориться,
С тем, что не нравится, просто смириться,
Чувства любви никогда не терять,
Сердцем любить и ему доверять!
Пусть же решаются мирно проблемы,
А о семье вашей пишут поэмы!
Будете в счастье и радости жить,
Преданно, нежно друг друга любить!
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День святых Петра и Февронии -
Особый для влюбленных и любви!
Супружеские пары истинно молились,
Чтобы ненастья не касались их семьи.
Пусть праздник принесет семье удачу,
И Божьего благословения в придачу!
Пусть птица счастья прилетает к вам всегда,
Улыбок, мира, радости, добра!
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День Петра и Февронии – праздник для тех,
Кто по жизни идет без греховных утех,
Кто считает любовь дивным даром Небес
И семьей дорожит, как велел нам Творец.
Пожелать вам хотим нежных искренних чувств,
Поцелуев желанных единственных уст,
Понимания, кротости, мира, добра,
Драгоценного, нужного всем нам тепла!
Утешайте друг друга всегда в трудный час,
Пусть Господь вам терпения, мудрости даст.
Пронесите сквозь годы душевный свой свет!
Процветания, счастья и долгих вам лет!
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День Петра и Февронии – праздник семьи,
Бескорыстной, прекрасной и сильной любви.
Эта пара – бесспорно, для всех образец
Чистой преданной дружбы, союза сердец.
Вам желаем друг другом всю жизнь дорожить,
Свои чувства беречь, умножать и ценить.
Пусть Господь даст и мудрость, и добрый совет,
Как прожить вам в согласии множество лет!
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Мы вашу семью поздравляем сердечно!
Сумели вы чувства свои сохранить.
Пусть ваша любовь продолжается вечно,
Проблемы не смогут её угасить.
Желаем быть вместе в любое ненастье,
Союз ваш пусть будет для всех образцом.
Желаем большого и светлого счастья,
Пусть радость всегда наполняет ваш дом!
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Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что лишь 30% влюбленных пар способны сохранить отношения в длительной разлуке, при этом верность более свойственна мужчинам, чем женщинам.