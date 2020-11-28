Петр и Марина Порошенко почтили память жертв Голодомора. Фото

Правда о преступлениях тоталитарного режима против украинского народа – это не просто дань памяти миллионов умерших от голода. Правда о Голодоморе нужна для европейского будущего нашего государства.

Об этом сказал лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Вместе с женой Мариной, народными депутатами от "Европейской солидарности" пятый президент почтил память умерших от голода украинцев во время акции "Зажги свечу" на территории Мемориала жертв Голодомора.

"В этот день я вспоминаю, что я и наша команда участвовали в принятии большого количества законов. Законов, которые сыграли огромную роль в создании государства Украина. В общем я посчитал, что их было более 600. И о децентрализации, и о безвизе, и о европейском векторе развития. Но совершенно отдельной строкой стоит закон, который был принят 28 ноября 2006. Закон об увековечении памяти Голодомора и признании Голодомора геноцидом. В развитие этого большое количество законов – о декоммунизации, о раскрытии преступлений империи – позволяло нам делать этот вклад в формирование государственности", – сказал Порошенко журналистам.

По его словам, роль этой правды очень трудно преувеличить, поскольку это правда, как Украина спасалась от империи, какую роль сыграла империя в уничтожении украинского народа.

Петр и Марина Порошенко во время акции "Зажги свечу" eurosolidarity.org

"Миллионы украинцев с небес умоляли для того, чтобы правда об их убийстве, о геноциде против всей нации наконец стала доступна миру", – отметил пятый президент.

Он отметил, что с 2014 по 2019 годы усилиями украинских дипломатов, политиков, диаспоры большое количество государств признало Голодомор геноцидом украинского народа.

"Это тоже – раскрытие правды миру", – сказал Порошенко, особо отметив резолюции обеих палат Конгресса США.

"Мы будем делать все, чтобы защищать эту правду. И очень жаль, что в Украине на государственном уровне не отмечался День Достоинства и Свободы – впервые с 14-го года. Очень жаль, что впервые на 24 августа, на День Независимости вместо военного парада на святом Софийской площади демонстрируют "шлепки-ушльопки". Очень жаль, что и здесь мы не видим в этот день президента во время акции "Зажги свечу", – заметил Порошенко.

Петр и Марина Порошенко во время акции "Зажги свечу" eurosolidarity.org

"Я очень надеюсь, что это не является проявлением "какая разница". Я очень надеюсь, что придет понимание, что Голодомор – это не о прошлом и не только об империи. Голодомор и память миллионов украинцев – это о нашем европейском будущем, которое точно не лежит в сфере интересов российского оккупанта", – убежден пятый президент.

Порошенко поблагодарил всех, кто принял участие в акции "Зажги свечу" по всей Украине.

"Хочу обратиться со словами благодарности к тем, кто сегодня здесь. Кто сегодня в окнах выставил свечу, сохраняя память, защищая правду. Хочу призвать вас верить, что несмотря на экономическую, политическую, пандемическую, конституционную – все кризисы, которые сейчас объединились в Украине, с Божьей помощью в Украине все будет хорошо. Потому что с нами Господь и с нами правда", – сказал Петр Порошенко.