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"Украинцы разгневаны": виновник кровавого ДТП в Харькове пытается выйти на свободу

24.2тЧитать материал на украинском

Защита Геннадия Дронова, которого осудили на 10 лет за смертельное ДТП на Сумской в Харькове, готовит апелляцию.

Также на сайте президента собирают подписи под электронной петицией о помиловании Дронова. На утро вторника, 5 марта, ее уже подписало 3124 человека при необходимых 25 тысячах. Как сказал OBOZREVATEL адвокат Дронова Сергей Перепелица, инициатор петиции не он, а возмущенные граждане.

"Давать юридическую оценку петиции я считаю некорректно. Но с человеческой точки зрения она показывает, что граждане недовольны таким решением суда и хотят, чтобы Дронов был оправдан. Подготовили обращение разгневанные украинцы, я не являюсь инициатором, но у себя в соцсети распространяю ее и поддерживаю. Думаю, что нужно использовать любую возможность, чтобы отстоять подзащитного", сказал Перепелица.

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Более 100 км/час: вскрылся скандальный нюанс о ДТП на Сумской
Геннадий Дронов

Геннадий Дронов

УНИАН

По словам защитника, суд не предоставил возможность Дронову хоть как-то компенсировать материальные потери потерпевшим. Напомним: суд решил, что обвиняемые должны выплатить по 1 млн каждому потерпевшему.

"Его автомобиль, который побывал в ДТП, находится на штрафплощадке. Суд в приговоре указал, что авто надо вернуть владельцу. А как его вернуть, если владелец сейчас в СИЗО. Еще до приговора я обращался к судье с просьбой дать разрешение начальнику СИЗО заверить доверенность на получение и реализацию автомобиля. Но судья мне отказал. А потом суд закончился и все", говорит Перепелица.

Во время вынесения приговора

Во время вынесения приговора

Теперь адвокат ждет, когда начнется апелляционное рассмотрение дела и вновь попробует оформить доверенность на получение и реализацию машины.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Киевский суд Харьковской области вынес приговор виновникам трагической аварии в Харькове. Алене Зайцевой и Геннадию Дронову дали по 10 лет лишения свободы.

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Теги
ДТП ЗайцеваДроновДТП Харьков
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Обоз придумывает идиотские заголовки. Не думаю, что его нужно помиловать, если он нарушил правила, но его вина несопоставимо меньше, чем Зайцевой, а судья устроил уравниловку.
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Харченко Александр
Харченко Александр
Заголовок не соответствует статье - украинцы выступают в защиту Дронова и требуют более строгого наказания для кровавой убийцы Зайцевой. Автор, проспись и перечитай свою статью...
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Simon Igor , ты наверное сам ездишь как Дронов .
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Simon Igor
Simon Igor
Volovik Oleg, зато ты, наверное, ездишь, как Зайцева! Рядом с Дроновым ехал другой водитель, Ольховский, и он давал показания в суде. Его оштрафовали на 405 грн за то, что стартовал на желтый свет, а Дронову за эту же провинность дали 10 лет!!!
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