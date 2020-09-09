Петиция о ВСК по "вагнеровцам" установила рекорд по скорости подписания

Петиция родственников погибших на Донбассе воинов, которые требуют создать парламентскую ВСК по расследованию дела "вагнеровцев", стала рекордсменом по скорости голосования на сайте парламента. За двое суток она уже собрала более 8 тысяч голосов, количество подписантов продолжает стремительно расти.

7 сентября родственники украинских воинов, погибших на Донбассе от рук российских наемников, зарегистрировали на официальном портале Верховной Рады Украины петицию с требованием создать ВСК по расследованию срыва операции по задержанию террористов из ЧВК "Вагнер".

"Мы, родственники и близкие украинских воинов, которые погибли, защищая Украину в наиболее тяжелый период российские агрессии, с горьким удивлением читаем в различных СМИ шокирующую информацию о том, что операция по вывозу в Украину российских наемников, бойцов ЧПК "Вагнер" была сорвана. Это не просто бойцы одиозного подразделения наемников. Это люди, которые убивали наших родных, воевавшие против нашей армии на Донбассе в 14-15 годах. Это военные преступники, совершившие множество кровавых преступлений на территории Украины. Часть из которых стала наиболее трагическими страницами этой войны", – отмечается в петиции.

Авторы петиции требуют справедливости и установления истины, а также ответов на вопросы: кто виноват в том, что боевики, на чьих руках кровь украинских солдат, украинских военных и летчиков – в последний момент избежали наказания? Кто и почему "слил" информацию, и таким образом сорвал задержание? Почему Генеральная прокуратура Украины не отреагировала на предложение Лукашенко прибыть в Минск, чтобы доказать причастность этих наемников к участию в агрессии против Украины?

По мнению авторов, следственная комиссия Верховной Рады пока является единственным инструментом, с помощью которого можно найти ответы на вопросы.

"Мы требуем привлечь к ответственности тех, кто поставил под угрозу жизнь украинских разведчиков, работавших над этой операцией", – также отмечают родные погибших военных.

По мнению родственников погибших воинов, объективное расследование обстоятельств срыва спецоперации СБУ - в интересах не только Украины, но и всего мира.

"Это нужно, в конце концов, всему цивилизованному миру, ведь если бы задержание убийц и боевиков произошло, то в перспективе они появились бы не только перед украинским, но и перед международными судами. Мы требуем правды!" – отмечают инициаторы петиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, автором петиции стала Виталина Тарасова, вдова Героя Украины Константина Могилко, командира самолета АН-30Б, который был сбит российскими наемниками в июне 2014 года. Среди инициаторов создания комиссии также мать погибшего в самолете Ил-76 14 июня 2014 Виталия Бондаренко Нина Бондаренко, отец погибшего в Ил-76 Павла Никонова Сергей Никонов, жена Александра Котова, который погиб в сбитом самолете ИЛ-76, Татьяна Котова.

Родственники погибших военнослужащих требуют установить обстоятельства и назвать виновных в срыве спецоперации СБУ по задержанию бойцов ЧВК "Вагнер", которые совершали преступления на Донбассе. В частности, обвинения в срыве операции и государственной измене звучат в адрес руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, который якобы инициировал прекращение реализации операции из-за нежелания ссориться с РФ перед возможным обменом пленными.