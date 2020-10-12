У Путина высказались о вакцине от COVID-19 для Украины

На вопрос, будет ли российская вакцина платной для Украины, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что условия поставки, если она состоится, будут зависеть от запроса.

По его словам, Украина пока не изъявляла желания получить данную вакцину, сообщило российское информационное агентство ТАСС.

Что касается обстоятельств, при которых может состояться поставка, Песков акцентировал внимание на том, что оно одно - "желание Украины получить эту вакцину".

Он отметил, что период массового производства препарата в России настанет уже скоро, ее в стране достаточно, по этой линии ведется сотрудничество и с другими государствами.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая раскритиковала своего коллегу Александра Качуру за предложение использовать в Украине российскую вакцину от COVID-19.

Доказательств эффективности и безопасности российской вакцины нет. Западные страны мира не спешат соглашаться на ее применение, а президент Владимир Зеленский настаивал, что Украина получит безопасную вакцину от ЕС.