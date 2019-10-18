Главная Новости
18 октября • обновлено в 19:55
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Пел гимн: украинцев покорило видео ВСУ с псом-патриотом

Читать материал на украинском

В сети появилось видео, на котором собака подвывает в ритм гимну Украины, который доносится из громкоговорителей.

Кадры опубликовала 11 отдельная бригада армейской авиации сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Утренний ритуал", – подписали военные. На видео видно, что пес ровно стоит, слушая гимн, и пытается выть в такт мелодии.

Новости
Под носом оккупанта! Невероятный патриотизм ВСУ привел в восторг сеть

Украинцев покорило видео ВСУ с псом-патриотом

Украинцев покорило видео ВСУ с псом-патриотом

Ролик вызвал неподдельный восторг у пользователей. "И стоит ровненько", "Даже собака патриот", "Ну наконец-то", – написали в комментариях.

Пел гимн: украинцев покорило видео ВСУ с псом-патриотом

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналистка Янина Соколова записала видео со словами благодарности украинским воинам, растрогав сеть.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
4
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Питон Каа
Питон Каа
А может ему просто "патриотичные" дыры в асфальте не нравятся, вот и воет народную похоронную украинскую мелодию?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Havryliuk Ivan
Havryliuk Ivan
Питон Каа, пес розумніший за тебе хробаку!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel