Пел гимн: украинцев покорило видео ВСУ с псом-патриотом

В сети появилось видео, на котором собака подвывает в ритм гимну Украины, который доносится из громкоговорителей.

Кадры опубликовала 11 отдельная бригада армейской авиации сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Утренний ритуал", – подписали военные. На видео видно, что пес ровно стоит, слушая гимн, и пытается выть в такт мелодии.

Украинцев покорило видео ВСУ с псом-патриотом

Ролик вызвал неподдельный восторг у пользователей. "И стоит ровненько", "Даже собака патриот", "Ну наконец-то", – написали в комментариях.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналистка Янина Соколова записала видео со словами благодарности украинским воинам, растрогав сеть.

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