Первым – мужчина: во Львове врач не пустила на прием пациентку из-за традиций

В одном из медицинских учреждений Львова врач не пустила в свой кабинет женщину, у которой был талон на первый утренний прием 14 января.

Свой поступок она объяснила тем, что, по украинским традициям, на праздник Василия или Маланки "надо первым пустить мужчину". Об инциденте, который произошел в поликлинике 4-й городской клинической больницы на ул. Стецько, сообщает 032.ua.

"Семейный врач только что отказалась принимать женщину, которая имела талончик на самое раннее время, потому что "нам надо первым мужчину пустить в кабинет". Пациенты послушно пропустили вперед мужчину с более поздним талончиком", – прокомментировал ситуацию местный журналист Отар Довженко.

Во Львове врач не приняла пациентку из-за традиции на праздник Маланки

По его словам, он не знает, как зовут врача, поскольку просто стал свидетелем странного случая. Хотя добавил, что это произошло в очереди к кабинету №27, на дверях которого указано две фамилии.

При этом в соцсети Facebook украинцы уже начали насмехаться над таким поступком медика.

"Что скажет Ульяна Супрун?" – подколол пользователь Клим Братковский, опубликовав скриншот статьи.

Украинцы шутят по поводу случая во львовской больнице Facebook/Клим Братковский

Как сообщал OBOZREVATEL, в одной из больниц Кривого Рога Днепропетровской области маленькому ребенку с переломом пальца отказали в предоставлении медицинской помощи.

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