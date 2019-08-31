Первый звонок: оригинальные поздравления и открытки ко Дню Знаний

День знаний в Украине традиционно отмечают 1 сентября. В этот день начинается новый учебный год, в школах и вузах по всей стране проходят торжественные линейки.

Вплоть до 1930-х годов в странах бывшего Советского Союза не было общей даты начала учебного года. Впервые же День знаний как праздник был учрежден на национальном уровне в СССР, в 1984-м году.

OBOZREVATEL собрал для своих читателей лучшие открытки и поздравления с Днем знаний.

Поздравления с 1 сентября

Поздравляю с Днем знаний! Желаю огромного желания учиться и познавать. Легкости в новом учебном году. Дружной атмосферы, интересных событий, великолепных отметок и постоянного стремления быть лучше, чем вчера. Успехов, удачи, здоровья, терпимости и замечательных результатов!

С Днём знаний. Желаю лететь на свет знаний и науки, как мотылёк, желаю с интересом и энтузиазмом стремиться всё к новым успехам и непременно их добиваться. Пусть этот учебный год принесёт большую удачу, пусть каждый его день дарит весёлое настроение, отличные отметки и золотые медали побед!

Пусть этот праздник, именуемый Днём знаний, подарит целеустремлённость, энтузиазм и вдохновение. Желаю уверенно идти навстречу к целям и совершать новые открытия, желаю высокой эрудиции и нескончаемого оптимизма, большого и светлого счастья, интеллектуальных способностей и творческих талантов.

Стихи на 1 сентября

Окнами умытыми

Школа улыбается,

Солнечные зайчики

На лицах у ребят.

После лета длинного

Здесь друзья-подружки

В стайки собираются,

Радостно шумят.

К мамам, папам жмутся –

Это первоклассники.

Ждут они, волнуясь,

Первый свой звонок.

Вот и прозвенел он,

В классы собирая,

И затихла школа,

Начался урок.

Кончается лето,

Кончается лето,

И солнце не светит,

А прячется где-то.

И дождь-первоклассник,

Робея немножко,

В косую линейку

Линует окошко.

Едва только осень шагнёт за порог,

Ребят созывает Весёлый Звонок.

Увидит он: в школу идёт детвора,

И сразу же – звонко, задорно: "Ур-ра!"

Он каждому школьнику искренне рад,

Но любит он больше весёлых ребят.

И вовсе не любит Весёлый Звонок

Лентяев, зазнаек, нерях, лежебок.

Картинки к 1 сентября

Как сообщал OBOZREVATEL, в новом учебном году киевским учителям повысят зарплату. В среднем повышение составит тысячу гривен.

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