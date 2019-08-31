Первый звонок: оригинальные поздравления и открытки ко Дню Знаний

День знаний в Украине традиционно отмечают 1 сентября. В этот день начинается новый учебный год, в школах и вузах по всей стране проходят торжественные линейки.
Вплоть до 1930-х годов в странах бывшего Советского Союза не было общей даты начала учебного года. Впервые же День знаний как праздник был учрежден на национальном уровне в СССР, в 1984-м году.
OBOZREVATEL собрал для своих читателей лучшие открытки и поздравления с Днем знаний.
Поздравления с 1 сентября
Поздравляю с Днем знаний! Желаю огромного желания учиться и познавать. Легкости в новом учебном году. Дружной атмосферы, интересных событий, великолепных отметок и постоянного стремления быть лучше, чем вчера. Успехов, удачи, здоровья, терпимости и замечательных результатов!
С Днём знаний. Желаю лететь на свет знаний и науки, как мотылёк, желаю с интересом и энтузиазмом стремиться всё к новым успехам и непременно их добиваться. Пусть этот учебный год принесёт большую удачу, пусть каждый его день дарит весёлое настроение, отличные отметки и золотые медали побед!
Пусть этот праздник, именуемый Днём знаний, подарит целеустремлённость, энтузиазм и вдохновение. Желаю уверенно идти навстречу к целям и совершать новые открытия, желаю высокой эрудиции и нескончаемого оптимизма, большого и светлого счастья, интеллектуальных способностей и творческих талантов.
Стихи на 1 сентября
Окнами умытыми
Школа улыбается,
Солнечные зайчики
На лицах у ребят.
После лета длинного
Здесь друзья-подружки
В стайки собираются,
Радостно шумят.
К мамам, папам жмутся –
Это первоклассники.
Ждут они, волнуясь,
Первый свой звонок.
Вот и прозвенел он,
В классы собирая,
И затихла школа,
Начался урок.
Кончается лето,
Кончается лето,
И солнце не светит,
А прячется где-то.
И дождь-первоклассник,
Робея немножко,
В косую линейку
Линует окошко.
Едва только осень шагнёт за порог,
Ребят созывает Весёлый Звонок.
Увидит он: в школу идёт детвора,
И сразу же – звонко, задорно: "Ур-ра!"
Он каждому школьнику искренне рад,
Но любит он больше весёлых ребят.
И вовсе не любит Весёлый Звонок
Лентяев, зазнаек, нерях, лежебок.
Картинки к 1 сентября
Как сообщал OBOZREVATEL, в новом учебном году киевским учителям повысят зарплату. В среднем повышение составит тысячу гривен.
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