Первый в Украине McDonalds открылся 23 года назад: как выглядел и сколько стоил бургер. Фото

Ровно 23 года назад, 24 мая 1997 года, в Киеве открылся первый в Украине ресторан "Макдональдс". Наша страна стала 102-й по счету, куда пришел знаменитый фастфуд.

Первое заведение сети в Украине располагалось возле станции метро "Лукьяновская", еще пять ресторанов McDonalds были открыты в течение года.

Первый в Украине "Макдональдс", Лукьяновка, Киев, 24 мая 1997 года Pinterest

Так, буквально на следующий день еще один ресторан открылся на Севастопольской площади; летом и осенью McDonald’s появился на Крещатике, Почтовой площади и возле станции метро Левобережная.

По воспоминаниям очевидцев, с самого утра в день открытия первого в Украине "Макдональдса" у заведения выстроилась огромная очередь из семей, студентов, пенсионеров. Некоторые, не успев купить новинку в течение дня, остались ночевать у входа, чтобы утром попасть первыми.

Один из самых первых McDonalds в Киеве на улице Драйзера, 1997 год facebook.com/kievtypical

Один из самых первых McDonalds в Киеве на улице Драйзера, 1997 год facebook.com/kievtypical

Очередь не иссякала еще неделю, а киевляне скупали гамбургеры десятками. Тогда эти булочки стоили около 2 гривен, а биг-мак – около 7 гривен.

Отметим, 1997 год был довольно стабильным в плане экономики. Так, это был первый год, когда доллар и в начале, и в конце года официально стоил около 1,9 грн.

Курс валют в 1997 году "Сегодня"

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в 1990 году в СССР впервые открылся ресторан McDonalds. Бургер там стоил космических по нынешним меркам денег – 3,75 рубля (столько же стоил проездной в метро на месяц). Всего в день открытия McDonald's обслужил около 30 тысяч человек.