Первый украинский небоскреб открыт в Харькове 92 года назад: как он выглядел. Фото

7 ноября 1928 года в Харькове был сдан в эксплуатацию Госпром – первый в СССР 13-этажный небоскреб и один из 12 официальных символов города.

На тот момент он был одним из самых высоких в Европе. В годовщину открытия знаменитого здания OBOZREVATEL рассказывает историю Госпрома и публикует его архивные фото.

Госпром предназначался для "Паевого товарищества строительства и эксплуатации домов госпромышленности в городе Харькове", в которое входили 22 государственных треста, Промышленный банк, Внешторг и Госторг Украинской ССР (тогда Харьков был столицей УССР). Спроектировали его архитекторы Сергей Серафимов, Самуил Кравец и Марк Фельгер.

Здание построили в рекордные сроки – подготовительные работы начались летом 1925 года, а 7 ноября 1928 года, к одиннадцатой годовщине революции, сооружение сдали в эксплуатацию.

Здание настолько поражало своей высотой, что некоторые сравнивали тогда Харьков с Нью-Йорком.

Высота здания Госпрома – 63 метра. Вместе с первой телебашней, установленной в 1954 году, – 108 метров. Площадь – 60 тысяч квадратных метров. В небоскребе работали 12 лифтов, большинство из них работают без замены с начала эксплуатации в 1928 году.

Сооружали комплекс при помощи примитивных средств: лопат, носилок, тачек.

После сооружения, с 1928 по 1934 год, в здании размещалась Совет народных комиссаров УССР. 7 июля 1933 года в собственном кабинете в пятом подъезде Госпрома застрелился глава правительства УССР, член ЦК ВКП (б) Николай Скрипник.

Когда в 1934 году столица вернулась в Киев, тресты выехали из небоскреба, сюда вселились отделы облисполкома. Во время нацистской оккупации 1941-1943 годов на первом этаже Госпрома размещалась конюшня. На других этажах жили обезьяны, сбежавшие из зоопарка.

Перед отступлением гитлеровских войск в августе 1943 года немцы заминировали Госпром, как и многие другие здания города, но взрыв предотвратил неизвестный патриот, который погиб при этом. Здание тогда подожгли, но железобетонным конструкциям Госпрома это не нанесло вреда.

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